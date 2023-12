Ambasadorul Germaniei la București, Peer Gebauer: „România a devenit a doua mea casă”

Ambasadorul Germaniei spune că România a devenit a doua sa casă, iar țara noastră are multe de oferit prin cultura și peisajele superbe. Dr. Peer Gebauer s-a adresat românilor cu ocazia Zilei Naționale.

„Valorile europene după care vă ghidaţi accentuează această imagine pozitivă”, a declarat diplomatul. El a făcut referire în mesaj şi la colaborarea dintre cele două ţări în cadrul UE şi NATO.

„Sincere felicitări de Ziua Naţională, dragi români! Mă bucur că pot sărbători această zi împreună cu dumneavoastră. Îmi face mare plăcere şi sunt onorat să fiu ambasador al Republicii Federale Germania în această ţară minunată, care a devenit deja a doua mea casă. Amabilitatea şi ospitalitatea cu care sunt primit aici, peste tot, sunt impresionante. România are multe de oferit prin tradiţiile sale, prin patrimoniul cultural bogat şi prin peisajele frumoase. Valorile europene după care vă ghidaţi accentuează această imagine pozitivă”, a declarat ambasadorul Germaniei, potrivit news.ro.

El a felicitat România pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal, găzduit anul viitor de Germania, punând că țara noastră „are fotbaliști extraordinari”.

„Şi, bineînţeles, România are şi fotbalişti extraordinari. Felicitări pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal. Ne vedem vara viitoare în Germania. Aveţi aşadar toate motivele să fiţi mândri de ţara dumneavoastră. Iar Germania are toate motivele să fie recunoscătoare că are alături un partener de încredere precum România”, a mai menţionat ambasadorul ambasadorul Gebauer.

El a subliniat şi colaborarea strânsă dintre cele două ţări în Uniunea Europeană şi în NATO.

„Din punct de vedere economic, ţările noastre colaborează strâns în contextul actualei situaţii geopolitice dificile, cooperăm pe baza unui spirit de încredere în cadrul Uniunii Europene şi al NATO. Vizitele politice la nivel înalt din ultimul an au demonstrat încă odată acest lucru. Aştept cu nerăbdare să extindem în viitor strânsa noastră colaborare.

La mulţi ani!”, a mai afirmat ambasadorul Germaniei.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 01-12-2023 15:49