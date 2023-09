Alessandra și Nicole, vocal coaches în echipa Horia și Theo, detalii din culisele noului sezon Vocea României

Show-ul Vocea României va fi difuzat din 8 septembrie, în fiecare seară de vineri, de la ora 20:30 la PRO TV.

Fiecare antrenor are la rândul lui câte un vocal coach care să îi ajute pe concurenți să ajungă la cea mai bună versiune a lor. Horia Brenciu și Theo Rose le au alături de ei pe Alessandra și Nicole, două voci extraordinare.

Alessandra face parte din trupa lui Theo Rose. Cele două cântă împreună la concerte, dar, totodată, sunt foarte bune prietene.

„Propunerea de a face parte din echipa lui Horia și Theo, la Vocea României, a fost un lucru care m-a luat prin surprindere și m-a emoționat. De asemenea, mi-a pus semne de întrebare: „Mă voi descurca?", „Sunt destul de pregătită?", lucruri pe care nu aveam cum să le aflu decât încercând. De când mă știu am încercat să fac lucrurile mai ușoare pentru oamenii din jurul meu, să simplific pentru ei acel ceva ce la un moment dat și eu aș fi vrut să fie simplificat pentru mine. Mă bazez pe creativitate și nebunie, mai ales că lucrez cu Theo, cu care mă înțeleg din priviri și dacă aș putea să definesc colaborarea noastră muzicală în vreun fel, aș denumi-o „acasă". Prin intermediul emisiunii, am reușit să-l descopar ca om și pe Horia și pot doar să spun că acum îl iubesc nu doar ca artist, dar și ca om. Nicole, de asemenea, este o fată minunată și colaborăm extraordinar împreună. Sezonul ăsta va fi o nebunie, toți patru ne-am concentrat pentru a crea momente inedite pentru oameni, ceva ce și nouă ne-ar plăcea să urmărim. Este minunat tot ce trăiesc, că reușesc să le dau concurenților o parte din mine și la rândul meu, să primesc și eu o părticică din ei. Să fie... VOCE!!”, a declarat Alessandra.

Nicole Chiscociu profesează la Academia de arte Horia Brenciu.

„La început, am studiat canto clasic, făcând asta timp de 6 ani, după care am început să experimentez alte genuri muzicale, precum pop și jazz. Am terminat studiile în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, la secția compoziție jazz. Timp de 4 ani am colaborat cu un teatru privat și am jucat în diverse spectacole de musical, printre care și spectacolul „Frozen, regatul înghețat”. Predau tehnică vocală de aproximativ 5 ani, lucrând la mai multe școli private de muzică în parcursul anilor, iar în prezent profesez la Academia de arte Horia Brenciu. Am fost foarte încântată când mi-a propus Horia să lucrăm împreună și la Vocea României. Acolo le-am descoperit pe Theo Rose și Alessandra, care sunt extraordinare. Împreună, toți patru, facem o treabă minunată pentru echipa noastră. Chiar cred că avem concurenți foarte talentați și mă bucur că pot să-i ajut în această competiție”, a declarat Nicole.

Vocea României începe vineri, 8 septembrie 2023, la PRO TV și pe VOYO.

