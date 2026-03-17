Populaţia din zonă a primit un mesaj RO-ALERT.

Potrivit MApN, la primele ore ale dimineţii de marţi, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

Două aeronave F-16 au fost ridicate

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 1:40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 1:55, mesaj RO-ALERT.

Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru, arată Ministerul Apărării pe pagina de Facebook.

După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3:00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătăţirea vizibilităţii.

MApN a informat şi informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.