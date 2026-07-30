Oamenii au sunat panicați la 112, iar autoritățile s-au mobilizat. Zeci de pacienți internați în secția de psihiatrie a spitalului județean au fost evacuați preventiv.

Oficialii au anunțat că incidentul a fost cauzat de un proces tehnic din port și nu există pericol pentru populație.

Localnicii au sunat la 112

Localnică: „Acum o jumătate de oră am venit de la piață și s-a simțit foarte rău mirosul.”

Localnic: „Cine stie pe unde s-o fi spart conducta, dacă nu descoperă repede se poate forma vreo pungă de gaze.”

Localnic: „M-am gândit că poate copii au uitat butelia deschisă.”

Localnicii din Drobeta-Turnu Severin au simțit încă de dimineață mirosul puternic de gaz și au început să sune panicați la 112.

Pacienții au fost evacuați

Pacienții internați în secția de Psihiatrie a Spitalului Județean au fost evacuați preventiv.

Monica Lupu – șef Secția Psihiatrie SJU Drobeta Turnu Severin: „Am luat măsurile de prevenție pentru a asigura pacienții și întregul personal medical. Acum personalul medical și pacienții sunt în siguranță.”

Pentru a evita riscul unei acumulări de gaze, pompierii au umplut canalizările cu apă. În rețea se simțea mirosul puternic.

Corespondent PROTV: „Au fost depășiri de concentrații?”

Daniela Înțeleptu – purtător de cuvânt ISU Mehedinți: „Nu au fost depășite, dar s-au înregistrat valori ridicate.”

Incidentul a fost cauzat de procesul de transvazare a petrolului brut în port și de faptul că 40 de vagoane încărcate cu acest produs erau staționate pe calea ferată. Vaporii au ajuns în aer, ajutați de căldură. Autoritățile au anunțat că nu există pericol pentru populație.