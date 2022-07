Al patrulea pacient din lume vindecat de HIV. Un pas mai aproape de descoperirea unui tratament pentru SIDA

Bărbatului, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a fost tratat în California și este numit „Pacientul City of Hope (trad. Orașul Speranței)”. Medicii care l-au tratat spun că vindecarea a survenit în urma unui transplant de măduvă osoasă de la un donator care are rezistență naturală la virusul HIV, scrie BBC News.

Pacientul City of Hope, în vârstă de 66 de ani, a fost supus transplantului de măduvă osoasă pentru a fi tratat pentru leucemie, dar în urma intervenției, medicii au constatat că HIV-ul a intrat în remisie.

În urmă cu trei ani, când a fost diagnosticat cu leucemie, medicii au decis că bărbatul are nevoie de un transplant de măduvă osoasă pentru a-i înlocui celulele canceroase. Din întâmplare, donatorul a fost rezistent la HIV.

Bărbatul povestește că a fost diagnosticat în 1988, iar de atunci foarte mulți dintre prietenii și cunoscuții săi au murit în urma infectării. El spune că nu se aștepta nici să supraviețuiască atât de mult cu virusul și nici să ajungă să se vindece vreodată.

„Când am fost diagnosticat cu HIV în 1988, ca mulți alții, am crezut că este o condamnare la moarte. Nu m-am gândit niciodată că voi trăi să văd ziua în care nu voi mai avea HIV”, a mărturisit pacientul City of Hope.

Virusul imunodeficienței umane (HIV) afectează grav sistemului imunitar al organismului. Acest lucru poate duce la SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite).

Virusul pătrunde în globulele albe ale corpului nostru prin utilizarea unei uși microscopice - o proteină numită CCR5.

Cu toate acestea, unii oameni, inclusiv donatorul, au mutații CCR5 care închid ușa și împiedică HIV.

Tratamentul pentru HIV/SIDA rămâne „Sfântul Graal” al medicinei mondiale

Pacientul City of Hope a fost atent monitorizat după transplant, iar nivelurile HIV au devenit nedetectabile în corpul său. Acum este în remisie de mai bine de 17 luni.

Prima dată când o persoană a fost vindecată de HIV/SIDA a fost în 2011, când Timothy Ray Brown - cunoscut drept” pacientul din Berlin” - a fost declarat vindecat.

Ulterior au mai existat trei cazuri similare în ultimii trei ani.

Pacientul City of Hope este cel mai în vârstă pacient care a fost tratat în acest fel și persoana care s-a vindecat după ce a trăit cel mai mult cu HIV în organism.

Cu toate acestea, specialiștii spun că transplanturile de măduvă osoasă nu vor revoluționa tratamentul HIV pentru cele 38 de milioane de oameni din lume infectați în prezent. „Este o procedură complexă cu potențiale efecte secundare semnificative. Deci, nu este chiar o opțiune potrivită pentru majoritatea persoanelor care trăiesc cu HIV”, a explicat Dr Jana Dickter, cea care l-a tratat pe pacientul City of Hope.

Cu toate acestea, cercetătorii caută modalități de folosi portița CCR5 pentru a găsi un tratament genetic pentru infectați cu HIV.

Sursa: BBC NEWS Etichete: , , Dată publicare: 28-07-2022 11:37