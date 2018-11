Al doilea oraș din România care va avea metrou, ”după toate rigorile viitorului”

iStock

Primarul oraşului Cluj, Emil Boc, a indicat că în următoarele zile va avea loc publicarea anunţului pentru licitaţia privind studiul de prefezabilitate al viitorului metrou, relatează Monitorul de Cluj.

“Suntem foarte aproape să lansăm studiul de prefezabilitate pentru selectarea consultantului astfel încât să elaborăm un caiet de sarcini după toate rigorile viitorului unui metrou şi nu după ceea ce există astăzi în materie de realizare a unui metrou obişnuit" a declarat Emil Boc, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Local, citat de Monitorul de Cluj.

"Sper ca în prima parte a lunii noiembrie, în primele 10 zile, să fim în măsură să lansăm în licitaţie publică pentru studiul de prefezabilitate. Pentru investiţii mai mari de 75 milioane de euro este nevoie şi de studiu de prefezabilitate şi de studiu de fezabilitate. Este o cerinţă legală. Evident, după aceea va continua cu licitaţia de execuţie”, a mai precizat primarul Clujului.

El a mai indicat şi faptul că s-a lucrat aproape un an de zile la pregătirea documentaţiei tehnice, fiind trimişi specialişti la Bucureşti pentru a fi verificat stadiul tehnic al realizării metroului.

De asemenea, el a mai precizat faptul că viitorul metrou al oraşului Cluj nu va reproduce „o situaţie existentă astăzi” și că ar putea fi nevoie de 10-15 ani pentru a fi construit.

„De exemplu, metroul viitorului nu va mai avea acele captatoare de curent şi nu va fi un tunel aşa de mare aşa cum este astăzi, pentru că for fi înlocuite mecanisme electrice şi de altă natură. Va fi şi un cost mai redus. Tot ce se face va ţine cont de evoluţia tehnologiei în materie de realizare a metroului, de aceea am avut nevoie de un consultant pentru a vedea tot ce este mai actual în lume cu privire la construcţia de la zero a unui metrou. E mai simplu să construieşti un metrou de la zero decât să îl modernizezi pe cel existent. E complicat să modifici ceea ce este creat. În primele 10 zile din luna noiembrie vom lansa caietul de sarcini în licitaţie publică”, a completat edilul.

Pentru realizarea studiilor în vederea construirii unui metrou au fost alocaţi 3,4 milioane lei, dintr-un total de 10 milioane, din bugetul pe anul 2018.

Linia de metrou ar urma să fie construită între cartierul Florești și comuna Apahida în următorii 10-15 ani, posibil cu ajutorul unor constructori din Japonia. Durata de timp anunțată joi este mai mare decât cea anunțată în luna aprilie, respectiv de

Potrivit Monitorului de Cluj, primele informaţii cu privire la construirea unui metrou în Cluj-Napoca au fost făcute publice în luna aprilie 2018.

