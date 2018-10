Ce salarii au angajații Metrorex. Liderul sindical: ”La Bruxelles, salariul este de 7 ori mai mult”

Agerpres

Negocierile dintre administraţia Metrorex şi Unitatea Sindicatului Liber din Metrou vor continua până la încheierea noului Contract Colectiv de Muncă, au anunţat, vineri, reprezentanţii Metrorex.

"În cadrul negocierilor reprezentanţii sindicatului USLM au solicitat o majorare consistentă a salariilor. Creşterea de 42% cerută de sindicat depăşeste limita bugetului şi potrivit reglemetărilor legale, nu poate fi acordată pentru că Ordonanţa nr. 26/2013 prevede că societăţile comerciale şi regiile cu capital majoritar de stat nu pot mări salariul mediu brut lunar cu mai mult de 60% din creşterea productivităţii muncii", se arată în comunicatul societăţii remis Agerpres.

De asemenea, conducerea Metrorex susţine că mandatul pe care comisia de negociere a CCM îl are de la Consiliul de Administratie menţionează că, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, negocierea se va face doar în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru 2018, pentru că mărirea salarială se va acorda de la 1 noiembrie a.c.

Potrivit sursei citate, salariul de bază al angajaţilor Metrorex a crescut în 2015 cu 10%, în 2016 cu 10%, iar de la 1 noiembrie 2017 cu 12%. Salariul de bază a fost ajustat cu încă 21%, astfel încât să acopere influenţele aplicării OUG 79/2017 privind trecerea unor contribuţii obligatorii din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, cu aplicabilitate din 1 ianuarie 2018, subliniază reprezentanţii Metrorex.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex aprobat pentru anul trecut indică faptul că nivelul câștigului mediu lunar pe salariat depășește 5.000 de lei, pentru 4.560 de angajați. Iar suma a fost crescută cu 9,5% la începutul anului 2017, apoi cu 12% în noiembrie 2017.

Astfel, în 2018, salariul mediu brut al angajaților de la metrou este de 7.500 lei, aici fiind inclus un spor de condiții grele de 50%. În ultimii ani, angajații de la metrou au primit constant majorări de 10% pe an la negocieri.

"Pe parcursul desfăşurării negocierilor administraţia Metrorex a dat dovadă de transparenţă şi a oferit sindicatului toate datele necesare pentru corecta informare despre situaţia economică a societăţii şi de posibilităţile reale pe care le are compania în soluţionarea revendicărilor formulate de partenerii sociali", se menţionează în comunicat.

Nu în ultimul rând, conducerea societăţii afirmă că "îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a transportului călătorilor este o preocupare permanentă" a Metrorex.

Potrivit sursei citate, strategia de investiţii a fost aprobată la nivel de conducere a Ministerului Transporturilor şi vizează modernizarea tuturor staţiilor de pe Magistralele 1,2,3 şi 4 şi a infrastructurii de transport care implicit vor conduce atât la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă (modernizarea staţiilor, a infrastructurii, a ventilaţiei etc.), cât şi a siguranţei circulaţiei, lucrări care deja au început, iar pe anumite tronsoane au fost încheiate.

Liderul Unităţii Sindicatului Liber Metrou (USLM), Ion Rădoi, a declarat, vineri, pentru Agerpres, că după aproape patru ore de negocieri, nu s-a ajuns la niciun rezultat în negocierile purtate vineri cu reprezentaţii Consiliului de Administraţie al Metrorex, pe marginea noului CCA.

"După aproape patru ore de negocieri, nu am ajuns la niciun consens în privinţa Contractului Colectiv de Muncă. A rămas să avem o nouă întâlnire luni, de la ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor pentru a continua negocierile. Luni, nu cred că va fi prezent ministrul Şova. El nu a fost prezent la nicio astfel de întâlnire. Avem de negociat puncte importante din contract, de la majorarea salarială până la partea de concedii, vechime în muncă, etc.", a spus Rădoi.

El a anunţat vineri dimineaţa într-o conferinţă de presă că prevederile CCA actual expiră pe data de 27 octombrie, iar dacă negocierile vor eşua, sindicaliştii vor declanşa greva generală, undeva pe 10 - 15 noiembrie.

"Contractul Colectiv de Muncă actual expiră mâine, pe 27 octombrie. Deci, teoretic, peste două zile putem declanşa conflictul colectiv de muncă (...) am solicitat o majorare de 42% a salariilor la metrou. Am făcut o comparaţie între cele două metrouri, de la Bucureşti, şi din capitala Europei, Bruxelles. La metroul nostru salariul este de 2,46 euro pe oră, iar la Bruxelles este 15,5 euro pe oră. Practic, la noi vorbim despre un salariul brut tarifat de 33 milioane de lei (3.300 lei, n.r.). La metroul din Bruxelles, salariul este de şapte ori mai mult, deci, oameni care muncesc în aceleaşi condiţii, întreţin acelaşi sistem (...) Suntem dispuşi la negocieri şi în zilele de week-end. Dacă nu vom ajunge la un consens, vom ajunge la grevă, după nouă ani, la metrou. Nu ne dorim asta. Cei 700.000 de oameni care tranzitează metroul în fiecare zi nu au nicio vină. Undeva între 10 şi 15 noiembrie poate avea loc greva generală. De obicei, suntem acţionaţi în instanţă, şi după două zile se opreşte greva. Au fost momente când am câştigat în instanţă şi atunci putem să facem grevă pe termen nelimitat", a afirmat Rădoi.

Acesta a adăugat că numărul angajaţilor de la metrou este de 4.560, iar minimul de care ar fi nevoie este de 5.000. "La momentul 1990 aveam 6.400 de salariaţi. Acum ne-am extins cu staţii, şi avem nevoie de o suplimentare cu 700 de oameni", a mai spus Ion Rădoi.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer