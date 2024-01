Agricultorii francezi au protestat cu dejecții pe fațade și camioane de mărfuri de import aruncate. Reacția guvernului

Agricultorii francezi cer protecţie faţă de importurile ieftine, costurile în creştere şi birocraţie, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Manifestaţiile fermierilor, izbucnite în sud-vestul Franţei, au intrat în a doua săptămână, iar participanţii susţin că vor continua până când guvernul condus de premierul Gabriel Attal le satisface revendicările.

Joi dimineaţa, viticultorii au dat foc mai multor paleţi în curtea unui mare comerciant de vinuri, apoi au pătruns cu forţa în sediile a două depozite de distribuţie en-gros de lângă Beziers, în sud-estul ţării. O pancartă, într-un convoi de circa 80 de tractoare şi remorci, avertiza: „Ori pâine acum, ori urmează plumbii", a remarcat un reporter al AFP. Manifestaţia respectivă era neanunţată.

În schimb la Rennes, în nord-vest, a avut loc un protest anunțat: puţin înainte de ora locală 11.00 (10.00 GMT), aproximativ 100 de tractoare şi câteva sute de manifestanţi din întreaga Bretanie au sosit la apelul sindicatului Coordonarea Rurală. Li s-au alăturat câteva zeci de pescari, nemulţumiţi şi ei de normele europene şi de cheltuielile tot mai mari. În sunet de claxoane, aruncând fumigene şi purtând manechine spânzurate, protestatarii au mărşăluit spre prefectură.

„Ne-am săturat, fiindcă din meseria noastră nu se mai poate trăi", spunea Nathalie Posseme, preşedinta sindicatului din departamentul Morbihan din nord-vestul Franţei, insistând că „dacă lumea vrea alimente de calitate, trebuie plătite".

La periferia oraşului Lille, zeci de tractoare se îndreptau spre autostrada A1 către Paris. În fruntea coloanei, pe o pancartă, se putea citi mesajul „Macron, ajunge, agricultura este în pericol".

În dreptul oraşului Montelimar din sud-vest, manifestanţii au golit „camioane străine, majoritatea spaniole, marocane sau bulgăreşti", a declarat agenţiei France Presse preşedinta sindicatului FNSEA din departamentul Drome din sud-est.

În departamentul Gers, în sud-vest, mai mulţi agricultori au golit opt remorci cu pământ, moloz, trunchiuri şi crengi de copaci, pe zeci de metri de autostradă.

Protestele se apropie de Paris printr-o acţiune de încetinire a traficului cu ajutorul tractoarelor, la vest de Capitală.

Ministrul de interne, Gerald Darmanin, le-a cerut miercuri seara prefecţilor să manifeste „multă moderaţie" şi să nu ordone intervenţia forţelor de ordine decât „în ultimă instanţă".

Poliţia a asistat pasivă, în timp ce fermierii din sud-vest, care stropiseră miercuri cu îngrăşământ lichid pe bază de bălegar clădirea prefecturii din Agen, au atacat în acelaşi fel joi un supermarket din reţeaua Leclerc, cea mai mare din Franţa.

