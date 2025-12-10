Lemnul furat anual din pădurile României ar putea umple 10 stadioane. Un miliard de euro iese ilegal din țară în fiecare an

10-12-2025 | 20:15
taiere lemn

Aproximativ 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României, potrivit Inventarului Forestier Național. Însă cantitatea, este de două ori mai mică decât cea care era furată acum 5 ani.

Rareș Năstase,  Valentina Neagu

Același inventar mai arată că pădurile țării s-au extins, dar fenomenul furtului de lemn este încă alarmant.

Pe Valea Vâlsanului din Argeș, arie protejată la nivel național, intervențiile omului au afectat pădurea valoroasă. La fel se întâmpla pe multe parcele, iar metodele sunt diverse.

Dan Turiga - inginer silvic: „Acolo silvicultorul intră sub pretextul că taie într-o zonă unde nu a fost planificat să se taie. Cum ar fi o doborâtură, iar pe lângă ea taie și arborii sănătoși”.

Volumul de lemn exploatat anual însumează 29 de milioane de metri cubi, arată datele ultimului Inventar Forestier Național, în scădere de la aproape 39 de milioane.

George Gârbacea, Inspectorul General al Gărzii Forestiere Naționale: „Probabil și industria s-a contractat și nivelul tăierilor ilegale s-a diminuat. Nu s-a diminuat de tot, sunt multe, multe probleme.”

Însă, conform organizației Agent Green, dintre aceștia, 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României fără acte. Ca să vă dați seama de volum, este comparabil cu aproximativ patru Palate ale Parlamentului pline cu lemn sau cu 10 stadioane la fel de mari ca Arena Națională. Cantitatea este totuși în scădere fata de ultimul inventar, unde era dublă”.

Gabriel Păun, reprezentant Agent Green: „Asta în bani înseamnă că România pierde din traficul de lemn ilegal, vândut la negru național și internațional, cel puțin un miliard euro”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „În aceste săptămâni s-au instalat primele camere din programul PNRR, camerele video care urmăresc pe o platformă centralizată drumuri forestiere principale pe unde pot ieși astfel de mașini”.

Inventarul Forestier Național monitorizează pădurile țării: peste 70 de specialiști verifică zeci de mii de puncte, revenind la fiecare cinci ani pentru a măsura schimbările. În documente avem mai multe hectare decât acum câțiva ani, în realitate.

Au crescut și sancțiunile pentru cei care taie ilegal lemn din pădure. Pentru cantități mici sunt amenzi, însă la volume mari și fapte repetate pedeapsa este de la 6 luni până la 7 ani de închisoare, iar lemnul și utilajele folosite pot fi confiscate.

Suprafața totală împădurită ajunge la 7,2 milioane de hectare, adică 30% din suprafața țării.

Sursa: Pro TV

