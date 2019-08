Adolescentă de 15 ani, în comă la spital din cauza unui șofer. "Mi-a intrat o viespe în maşină"

Opt persoane au fost la un pas de moarte, printre care și patru copii, în urma unui accident produs într-o localitate din județul Argeș.

Două mașini s-au ciocnit violent într-o curbă, după ce unul dintre șoferi a intrat pe sensul opus.

În urma impactului puternic, o adolescentă în vârstă de 15 ani a ajuns în comă la spital, iar alte șase persoane au nevoie de îngrijiri medicale.

Impactul s-a produs pe raza localităţii Poiana Lacului, într-o curbă. Una dintre maşini, în care se aflau şi trei minori, a intrat pe sensul opus şi a lovit în plin o maşină în care erau patru tineri.

Soferul vinovat: "Mi-a intrat o viespe în maşină şi am vrut s-o dau pe geam. Şi am intrat pe banda lui. Atât am de declarat."

Unul dintre pasagerii din maşina lovită povesteşte că s-a trezit autoturismul peste el

Localnicii au ieşit de îndată în stradă să vadă ce s-a întâmplat.

Cinci ambulanţe şi o maşină de pompieri au plecat imediat la faţa locului pentru a acorda îngrijiri victimelor. Au găsit opt răniţi, printre care şi patru minori. O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost transportată în comă la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

Şoferul vinovat avea instalată pe bord şi o cameră de supraveghere a traficului. Poliţiştii vor descărca imaginile, să vadă cum s-a petrecut accidentul. Între timp, acesta s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.