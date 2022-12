Aderarea României la Schengen este pe ordinea de zi a Consiliului JAI

“O veste bună: votul privind aderarea României la spațiul Schengen este pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne de mâine (n.red.- joi). În ultimele luni, România a fost deschisă și a lucrat strâns cu instituțiile europene și cu autoritățile din Suedia, Olanda și Austria. Am răspuns tuturor îngrijorărilor și am demonstrat că țara noastră merită să fie în Schengen. Am convins Suedia și Olanda să-și întoarcă votul și să ne sprijine. Lucrăm în continuare îndeaproape cu autoritățile din Austria. Continuăm munca pentru a obține cât mai curând un rezultat pozitiv privind aderarea țării noastre cu drepturi depline în spațiul Schengen”, a transmis, miercuri, europarlamentarul Siegfried Muresan pe Facebook.

Pe agenda consiliului apare punctul: "Spațiul Schengen.

Miniștrii vor discuta despre aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în Bulgaria, Croația și România și vor urmări să adopte decizii în această privință. Miniștrii vor evalua, de asemenea, situația generală a spațiului Schengen, ca parte a ciclului anual al Consiliului Schengen. Aceștia se vor concentra în special pe combaterea introducerii ilegale de migranți și pe interoperabilitatea sistemelor informatice".

Amintim că în ultima săptămână situația a fost incertă și nu se știa sigur dacă subiectul va fi sau nu pe ordinea de zi a Consiliului JAI.

Oficialii români speră să schimbe decizia Austriei, care se opune extinderii Spațiului Schengen, cancelarul austriac invocând faptul că mulți migranți care ajung în Austria au trecut ilegal granița de la noi.

"Starea de incertitudine nu mai poate continua, integrarea în Schengen este obiectivul nostru național", a declarat premierul Nicolae Ciucă, miercuri.

Inclusiv presa din Austria a relatat despre subiect, spunând că decizia este nedreaptă, că are conotaţii politice interne și că riscă să îi afecteze chiar și pe austrieci.

Dată publicare: 07-12-2022 15:45