Pacientă plină de răni după ce a fost internată la Socola. „Este carne vie. Am găsit-o într-o baltă de urină”

Aceasta și-a internat mama în unitatea medicală și spune că pacienta a fost ținută în condiții îngrozitoare, iar călcâiele şi spatele îi sunt acoperite de răni.

Fiica bolnavei a depus plângere la Direcția de Sănătate Publică și la managerul spitalului. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Pacienta, în vârstă de 71 de ani, a fost internată la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași în urmă cu două săptămâni. Fiica spune că bolnava a intrat în spital pe picioarele ei și că acum, la 14 zile distanță, are răni pe spate și călcâie. În plus, ar fi găsit-o de mai multe ori stând în propria urină.

Fiica a făcut și fotografii cu mama ei, după ce a stat în spital, iar acestea arată gravitatea situației.

Daniela Moldoveanu, fiica pacientei: „A fost tratată inuman la Spitalul de Psihiatrie Socola. După o săptămână, a făcut o escară foarte urâtă, este carne vie. Când am fost să o vizitez, am găsit-o într-o baltă de urină, femeie la 71 de ani care nu a fost niciodată, dar niciodată așa. Am rugat din suflet să fie schimbată Mi s-a spus că nu există asistent personal pentru doamna.”

Înainte să fie internată, femeia a fost îngrijită la domiciliu. Atât fiica, cât și îngrijitoarea, spun că bătrâna nu avea acea escară înainte de internarea în spital.

Daniela Moldoveanu, fiica pacientei: „Când am internat-o, mama mea era foarte bine, mergea pe picioarele ei. Foarte bine, în situația în care era ea. Mama a fost îngrijită de o femeie pe care o plătesc din luna august a anului trecut. Și mama, la internare, nu avea așa ceva.”

Elena Chelaru, îngrijitoare femeie: „Nu a stat la pat, femeia mergea la bucătărie, îi dădeam masa”.

Reporter:Deci, nu avea acea escară înainte să fie internată?

Elena Chelaru, îngrijitoare femeie:„Nu, nici vorbă de așa ceva. Sigur vă zic, nu. Era foarte bine, doamnă, când a dus-o.”

Bătrâna a fost externată luni din spital. Reprezentanții unităţii medicale nu au dorit să comenteze incidentul. În tot acest timp, fiica bătrânei spune că vrea să se facă dreptate și a depus o sesizare la managerul unităţii medicale, dar şi la Direcția de Sănătate Publică, care a început să facă verificări.

