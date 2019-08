Incident aviatic, pe o populară insulă din Spania. Sunt 5 morți, între care și un copil

Potrivit unui oficial din guvernul regional, printre victime este și un copil.

„Urmărim cu șoc și îngrijoare accidentul care a avut loc în Inca. Gândurile noastre se îndreaptă spre victime”, a transmis Francina Armengol, președintele isulelor baleare, conform Huffington Post.

Five dead' after helicopter and plane crash over Majorca https://t.co/BIy3TMh6v4 pic.twitter.com/zKpQMWnZtA

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 11.35 dimineața, iar aeronava s-a prăbușit pe un câmp.

At least five dead after helicopter and plane collide in #Majorca

Citește și Un avion de mici dimensiuni pilotat de un american a aterizat forţat pe un câmp din Mureş

The emergency teams are working right now at the scene. Our thoughts are with the victims.’

Read more: https://t.co/x1cVNmZboM via @MetroUK #helicoptercrash #Spain #HelicopterCrash #PlaneCrash #collide pic.twitter.com/CPhCYKnqyJ