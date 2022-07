Accident mortal pe o șosea din Bihor. Un bărbat fără permis a intrat frontal cu autoturismul într-un TIR

În mașina bărbatului se aflau iubita lui și copilașul ei de numai doi ani. Autoturismul a ajuns pe contrasens și a lovit puternic un TIR. Femeia de 25 de ani nu a mai avut nici o șansă și a murit pe loc. Băiețelul este în stare gravă, la spitalul din Oradea. Tot acolo este și șoferul fără permis, care a spulberat destine.

Totul s-a petrecut pe Drumul Național 79, care leagă Oradea de Salonta, la ieșire din localitatea Nojorid.

La volanul mașinii se afla un bărbat de 48 de ani, căruia polițiștii i-au anulat permisul de conducere, pentru mai multe infracțiuni rutiere. Totuși, acesta se urcase pe locul șoferului. Nu era singur. Pe scaunul din dreapta stătea iubita lui, o femeie de 25 de ani, care, potrivit unor surse, își ținea în brațe copilașul de doi ani.

La un moment dat, individul a intrat pe contrasens, unde a lovit puternic un TIR. Șoferul acestuia, rănit la picior, este încă zdruncinat de cele întâmplate.

Șoferul tirului: ”Am frânat, am tras de volan dreapta, nu am putut să evit. Am evitat cât am putut”.

Cei care locuiesc acolo au auzit zgomotele puternice și au sărit să ajute.

”Mă uit afară totul în regulă și numai dintr-o dată Buf! Numa îl văd odată că vine spre mine. Mă zic vine în casă. O fost acolo ceva bordură din ăia și acolo s-o blocat”.

Între timp, au ajuns și ambulanțele, care i-au preluat pe răniți. Femeia murise deja. Cu trupul ei își protejase băiețelul, care a fost găsit în viață,

Hadrian Borcea, șef al UPU Oradea: ”De la locul accidentului au fost aduși trei pacienți, doi bărbați și un copil. Copilul a suferit un politraumatism sever, cu multiple leziuni, de la nivelul capului, toracelui, abdomenului. A necesitat asistare respiratorie și hemodinamică. Bărbatul care era în același autoturism cu copilul, a suferit, de asemenea, politraumatism. Starea este critică, fiind internat pe terapie intensivă”.

Șoferul tirului a fost externat, după ce a primit îngrijiri medicale. Celălalt șofer, care a provocat totul, este anchetat de procurori pentru ucidere din culpă, vătămare corporală în formă agravată și conducerea unui vehicul, cu permisul anulat.

Dată publicare: 13-07-2022 16:10