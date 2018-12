Accident în lanț în București. Patru mașini au fost avariate pe Bvd Nicolae Grigorescu

Un accident s-a petrecut vineri noapte în sectorul 3 al Capitalei. Patru mașini au fost avariate după ce un șofer de 35 de ani nu a frânat la timp, după cum povestesc martorii.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă pagubele sunt însemnate.

Accidentul în lanț a avut loc pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitală. Doi dintre şoferii implicaţi ar fi frânat când în cale le-ar fi apărut un câine. Dar al treilea conducător auto, în vârstă de 35 de ani, nu a mai apucat să oprească. A lovit puternic maşina din față, care a ricoşat în primul autovehicul, a acroşat un autoturism parcat, apoi a ajuns într-un şanţ pe marginea drumului.

Proprietarul mașinii parcate: "M-a sunat o vecină să cobor că mi-a lovit maşina. Toate veneau din sensul acela de mers, se duceau spre Splai. Băiatul era primul, cel cu BMW-ul era în spatele lui, din a lui a ricoşat în a mea şi băiatul ăsta a intrat în spatele lui. Vinovat el că a intrat în BMW."

Zgomotul puternic a scos din casa mai mulţi locatari din zonă.

Martor: "Am auzit un zgomot că stau la etajul 1 şi maşina mea e parcată aici şi am auzit zgomotul şi am văzut maşinile aici. Tipa cineva, strigă, dacă e cineva lovit. N-a fost nimeni rănit, toţi au ieşit pe picioarele lor din maşină."

Şoferii au fost testaţi cu aparatul etilotest şi, potrivit poliţiştilor, nu consumaseră băuturi alcoolice.

