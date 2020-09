Accident grav pe o șosea din județul Bistrița-Năsăud. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața

Sfârșit de drum pentru un tânăr de 26 de ani.

A murit miercuri seară într-un accident de circulație petrecut pe o șosea din județul Bistrița-Năsăud.

Bărbatul era pasager într-o mașină care a intrat într-un cap de pod și s-a răsturnat. Prietenul de la volan nu avea permis și se pare că mergea cu viteză.

Cu răni foarte grave s-a ales și șoferul de 23 de ani, care a fost transportat de urgență la spital. Acum are dosar penal pentru ucidere din culpă.

Cei doi tineri se întorceau acasă, în localitatea Ilva Mică, când s-a produs tragedia. Un echipaj SMURD se afla în zonă, iar medicii au ajuns câteva minute după producerea accidentului. Șoferul a răspuns manevrelor de resuscitare, din păcate însă, pentru pasagerul din dreapta nu s-a putut face nimic.

Localnic: „Normal el aici intră, pe aici intră, dar nu știu cum de a intrat pe acolo, nu o fi văzut sau ceva."

Localnic: „Am auzit impactul, dar nu se vedea de unde, băieții (pompierii), au pornit și au oprit lângă mașină. Cel din dreapta era deja mort, iar din stânga nu avea nici un semn vital, era în stop cardio-respirator."

Cătălin Tulbure, șofer ambulanță SMURD: „Ne întorceam de la spital, unde am predat un caz și, probabil, cu câteva minute să ne întoarcem noi. Am văzut o mașină răsturnată. Din accident au rezultat două victime, încarcerați, unul am reușit să îl extragem de urgență, era în stop cardio-respirator, am reușit să îl scoatem din stop, celălalt, leziuni incompatibile cu viața."

Vasile Larionesei, ISU Bistrița-Năsăud: „Autoturismul era cu plafonul mașini, cu roțile în sus. S-a intervenit pentru balizarea zonei și cărarea mașini, ca să evităm riscurile rănirii personalului, după care s-a procedat la îndepărtarea elementelor de caroserie care să permită accesul în autoturism."

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Grav este că nu avea permis de conducere.

Viorel Murariu, Poliția Rutieră Bistrița-Năsăud: „Într-o curbă a pierdut controlul volanului, a pătruns pe partea stângă, a lovit un podeț, iar autovehiculul s-a răsturnat pe plafon."

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis.