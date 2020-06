Accident dramatic în Dâmbovița. Un tânăr s-a răsturnat cu mașina din cauza unui câine

Accident dramatic pentru un tânăr șofer din județul Dâmbovița. S-a răsturnat cu mașina, după ce, susține el, i-ar fi apărut un câine în față, iar când a vrut să-l evite nu a mai reușit să păstreze controlul volanului.

Băiatul, de 18 ani, a avut totuși noroc. S-a ales doar cu câteva răni ușoare. Autoturismul a fost însă grav avariat.

Șoferul, care are permis de conducere de numai câteva luni, povestește că venea dinspre Târgoviște și se îndrepta către casă când la un moment dat un animal i-ar fi apărut brusc în față.

Șofer: "Mi-a apărut un câine pe carosabil, am încercat să îl evit, am pierdut controlul volanului, cu 60 de km/h. Am încercat să redresez mașina pe carosabil, dar am pierdut controlul. Am lovit niște pietre pe marginea drumului, am derapat mai mult, nu am mai putut să controlez, am intrat într-un șanț mai adânc, după care m-am răsturnat.”

Alertați de zgomot, localnicii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat.

Citește și Accident spectaculos în Argeș: Un TIR a intrat direct în curtea unui post de poliție

Prietenul şoferului: "Mi-a spus că a sărit un câine în față, a vrut să depășească și a intrat în șanț. (Repporter: Are experiență?) Nu cred. Și tata a făcut aici accident."

Martor: "I-a ieșit un câine, a tras stanga de volan și s-a răsturnat. Undeva la 60, 70 km/h. Șofer începător."

Imediat după accident, șoferul a reușit să iasă singur din autoturism, a sunat la 112. La fața locului au sosit echipajele de la ambulanță și poliție. Rănitul a primit îngrijiri la fața locului, iar în acest moment este în afara primejdiei.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact din ce cauză s-a produs accidentul.