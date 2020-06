Cine sunt cei doi subofițeri de poliție din Brăila care au murit carbonizați

Episod șocant în Brăila, unde doi subofițeri de poliție de la o secție rurală au ars de vii.

Mașina în care se aflau a luat foc după ce s-a izbit de un pom. Incidentul a avut loc pe un drum județean. Polițistul de la volan nu a mai controlat vehiculul, însă împrejurările în care s-a produs accidentul, sunt încă neclare. Partenera agentului avea doar 21 de ani. Mașina de poliție cu care patrulau subofițerii a fost înghițită de flăcări.

Agentul Ana-Maria Manea și colegul ei agentul șef Mihai Bară - care se afla la volan - au rămas prinși în vehiculul care ardea. Răniți în urma impactului nu au mai putut să se salveze.

Fiori reci i-au secerat pe pompierii trimiși să stingă focul în momentul în care și-au recunoscut colegii în grămada de metal și cenușă.

Pompieri: "Băi, ăștia sunt ai noștri. - Cum adică? Ce, bă? - Bă, eșți nebun!! - Bă, sunt băieții noștri ăștia! - Cum să fie! - Ești nebun! - Las-o mai jos în spate. Lasă acolo”.

Agentul Ana-Maria Manea avea doar 21 de ani. Terminase școala de agenți din Câmpina toamna trecută iar în poliție lucra doar de cinci luni.

Fănel Chiriță, primarul orașului Ianca: "A fost o elevă foarte bună. Se pregătea intens. Voia de mică să ajungă polițistă".

Colegul tinerei, agentul șef Mihai Bară era căsătorit și tatăl unei fete de 22 de ani. Se pregătea să iasă la pensie.

Valentin Taman, Șeful Poliției Ianca: "Am fost șocați de cele întâmplate. Întotdeauna vezi la televizor și niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție. Cu el am lucrat, are 45 de ani, 20 de ani de meserie, este un profesionist. Colega Ana-Maria și-a dorit foarte mult să îmbrace uniforma".

Ofițerii de la serviciul rutier din Brăila încearcă să afle acum ce s-a întâmplat. Într-o postare pe internet, Sindicatul Europol amintește despre mașinile vechi cu care sunt nevoiți să patruleze agenții - "Colegul nostru a pierdut controlul –autospecialei-, acele sicrie pe roți și s-a izbit de un copac, după care mașina a luat foc".

Bogdan Zotoi, Șeful serviciului rutier Brăila: "Se aflau în serviciu de patrulare, din motive pe care le vom stabili ulterior firește, s-a ieșit în afara părții carosabile în șanț și autospeciala de poliție s-a izbit în acest copac".

Ofițerii care anchetează accidentul iau în calcul și varianta potrivit căreia mașina de patrulare să fi rulat cu viteză mult prea mare.

Vehiculul avea 2 ani vechime și, spun surse din poliție, avea toate reviziile făcute.