Accident devastator în Mureș. ”Și acuma tremur”

Accident grav miercuri în județul Mureș. Doi șoferi au ajuns în stare gravă la spital după ce mașinile pe care le conduceau s-au izbit frontal.

Impactul a fost atât de puternic încât camionul implicat s-a oprit într-o casă, iar cea de-a doua mașină a virat într-un copac.

Accidentul s-a petrecut miercuri dimineața la ieșirea din Vânători, județul Mureș.

Potrivit datelor poliției, șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit puternic de un camion care circula din sens opus.

Impactul a fost atât de violent încât mașinile au fost aruncate de pe șosea iar camionul a ajuns în zidul unei case.

Localnic: ”O izbitură mare, când am ieșit am văzut ce e aici destul că s-o spart geamurile, pereții julite, nu știu ce o fi, eram aici afară, aici în bucătărie am auzit bubuitura asta mare”.

Localnică: ”Numai bubuitura am auzit și atâta, am fost în curte, geamurile … și atât, am fost în curte și acuma tremur”.

Localnicii au chemat imediat ajutoare. Unul dintre șoferi a rămas blocat și a fost ajutat de un echipaj de la descarcerare. Apoi a fost transportat la spital cu un elicopter.

”Se duc mașinile zici că sunt nebuni”

Localnic: ”Am văzut doar că a venit elicopterul, mașina lovită”.

Localnică: ”Băiatul mi-a zis să ies că s-a întâmplat ceva, se duc mașinile zici că sunt nebuni, se întâmplă des”.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

Emilia Rugină, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”Un bărbat din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism din direcția Brașov - Sighișoara a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat din Călărași. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a ambilor șoferi”.

Din cauza accidentului, traficul în zonă a fost blocat aproape două ore.