A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului din Transnistria. Avea 73 de ani

Fostul senator Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani.

”Cu profundă durere în suflet, anunţăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire - soţ, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a carui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. Pentru familie şi pentru toţi cei care l-au cunoscut, Ilie Ilaşcu rămâne o amintire luminoasă, un om care a iubit sincer, a luptat cu demnitate, un patriot adevărat. Moştenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecţie de curaj şi demnitate rar întâlnită”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Ilie Ilaşcu.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt aşteptaţi la capela bisericii Sfânta Sofia din Calea Floreasca nr. 216, incepând de marţi, orele 14:00, până joi.

Ilie Ilaşcu, în vârstă de 73 de ani, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi senator român în două legislaturi. A susţinut unirea României cu Basarabia, fiind fondatorul Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia. A fost iniţial condamnat la moarte, pentru ca ulterior să fie deţinut politic, stând nouă ani în închisoare, la Tiraspol. În anul 2001 a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României”. În 2017, el a primit titlul de cetăţean de onoare al Capitalei.

