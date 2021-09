A început Oktoberfest, ediţia cu numărul 12. Festivalul va fi organizat cu un număr mai mic de participanţi

StirilePROTV

A început Oktoberfest, ediţia cu numărul 12! Anul acesta festivalul va fi organizat cu un număr mai mic de participanţi iar organizatorii recomandă rezervarea din timp a meselor.

Oamenii sunt așteptați pentru 12 zile de distracție și voie bună.

Cel mai mare festival al berii din Europa se ține zilele acestea în Brașov. Condițiile de participare nu mai sunt aceleași ca în anii trecuți din cauza pandemiei. Toți cei care vor să participe trebuie să prezinte la intrare un certificat de vaccinare sau să își facă un test rapid în valoare de 30 de lei.

Cristian Macedonschi, Organizator: „Am creeat un concept de siguranță care e vizibil peste tot. La toate intrările avem coloanele de dezinfectanți, măsurile de distanțare la mese, teste la intrare după cum ați văzut”.

Cei mai mulți participanţi din acest an au fost atrași de un preparat inedit, mai exact, carnea de struț.

Alexandru Antonache, proprietar restaurant: „Având eveniment atât de mare în Brașov am zis să încercăm și să aducem ceva nou și anume carne de struț. E vorba despre o pulpă întreagă de struț pe care o să o gătim la foc încet și frumos la rotisor”.

Pe lângă mâncare și bere, la eveniment au participat și artiștii din Brașov care s-au bucurat să revină pe scena Oktoberfest după un an de pauză.

Pentru mulţi tineri acest festival a fost şi prima experienţă.

Tânăr: „E prima dată când am venit nu am mai fost. Am auzit că s-a mai ținut și în ceilalți ani și mi-a plăcut adică e o experiență pe care toată lumea cred că ar trebui să o încerce.”

Într-un interval de 6 ore de la bar pleacă aproape 6 mii de litrii de bere, dar comercianții de aici sunt de părere că au fost mai multe vânzări în anul 2019.