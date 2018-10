A câștigat 23.000 de euro, de pe urma unor mașini închiriate. Tânărul a fost prins cu ajutorul rețelelor de socializare

Un tânăr de 24 de ani din judeţul Vrancea riscă să ajungă la închisoare pentru înşelăciune. Deocamdată este cercetat sub control judiciar, după ce a închiriat de la firme din Braşov şi Bacău două autoturisme de lux, pe care le-a vândut.

A fost prins în timp ce conducea a treia maşină închiriată, cu care ar fi făcut la fel, presupun anchetatorii. Celelalte două, deja vândute, nu au fost găsite până acum de poliţişti.

Mai întâi, bărbatul a închiriat de la Braşov o maşină cu o valoare de piaţă de 12.000 de euro, apoi de la Bacău o alta, de 11.000 de euro. Cei de la firmele păgubite n-au mai văzut înapoi maşinile.

Reporter: „Nu v-a stârnit suspiciuni?”

Cristian Panaite, administrator firmă Bacău: „Mi-a stârnit suspiciuni că vorbea cu „haide Bos" şi nu părea un tip profesional, la cum s-a recomandat. A ţinut-o 4 zile, apoi l-am sunat şi a zis că o mai ţine 2 zile, iar din acel moment nu a mai răspuns la telefon."

Reprezentanţii firmei de închirieri din Bacău au reclamat fapta la poliţie şi au făcut cunoscut cazul pe internet. În câteva zile, au primit un pont despre suspect. Aşa că i-au anunţat pe poliţiştii din Vrancea, care l-au prins pe tânăr la volanul celei de a treia maşini închiriate.

Vasile Stan, asociat firmă Bacău: „Da, l-au prins. Am primit informaţii prin intermediul reţelelor de socializare şi am aflat că circulă cu o maşină de Galaţi. Am transmis această informaţie poliţiştilor şi ei l-au prins.”

Reporter: „Despre maşini se ştie ceva?”

Asociat firmă: „Nu se mai ştie nimic despre maşini. Lipsesc 2 maşini."

Când l-au prins pe tânăr, poliţiştii au constatat că acesta conducea, chiar dacă avea permisul de conducere suspendat. Între timp, şi păgubiţii din Braşov au făcut reclamaţie la Poliţie.

Paula Enache, IPJ Vrancea: „Poliţiştii au stabilit că a închiriat două autoturisme pe care le-a vândut. Valoarea de piaţă a autoturismelor este 23.000 de euro. A fost reţinut 24 de ore."

După reţinere, tânărul este cercetat acum în libertate, sub control judiciar, pentru înşelăciune.

