A ales şcoala profesională, iar acum câştigă mai mult decât profesorii de liceu

În ultimii ani, tot mai mulţi tineri preferă o diplomă de bacalaureat fără nici o perspectivă, în locul unei calificări la o şcoală de meserii într-un domeniu căutat.

Tocmai de aceea, zeci de companii au semnat parteneriate cu astfel de unităţi de învăţământ, pentru a pregăti viitori meseriaşi. Trist este că puţini se înghesuie să participe, iar acest lucru creează un gol imens pe piaţa muncii.

La Liceul Tehnologic "Regele Ferdinand" din Timişoara, profesorii au încercat să formeze anul trecut patru clase în sistem dual pentru a pregăti electricieni şi operatori în industria auto. Au venit însă elevi doar pentru două.

Luminiţa Filip, director Liceul Tehnologic "Regele Ferdinand I": „Se angajează în proporţie de 80 la sută, doar cei care nu doresc, nu se angajează. Salariile, după ce termină, sunt destul de mari. Am văzut fluturaşul unui fost elev care este angajat - este mai mare decât al unui profesor."

Alexandru şi Ovidiu sunt elevi în clasa a IX-a. Au fost încurajaţi de părinţi să meargă la profesională, însă astfel de exemple sunt din ce în ce mai puţine.

Cosmin Hogea director adjunct Liceul Tehnologic de Vest: „Încă mentalităţile vechi se păstrează prin care fiecare părinte doreşte ca copilul lui să facă un liceu, neţinând cont de aptitudinile lui."

Liceele care au clase profesionale merg împreună cu reprezentanţi ai companiilor la întâlniri cu elevii şi părinţii, însă de multe ori o fac în zadar.

Alina Bratu director de comunicare companie: „Nevoia este foarte mare pentru că timp de trei ani de zile putem să îi pregătim şi să fie gata pentru calificarea respectivă."

"Mă stresam cu bacul şi decât să ies de pe băncile liceului să nu am nici o meserie, mai bine am ales să vin la şcoală profesională să am o diplomă de calificare şi să am un serviciu asigurat”, spune un elev.

În ţări ca Germania, Austria şi Elveţia, sistemul dual de învăţământ este foarte performant. Aici, un muncitor calificat câştiga cât un absolvent de studii superioare.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!