47 de persoane, evacuate din bloc. Unei femei i se va opri aparatul care o ține în viață

Situaţie disperată pentru aproape 50 de persoane din judeţul Bacău, care nu mai au unde locui.

Angajaţii primăriei au sigilat camerele din locuinţele sociale, din cauza datoriilor enorme pe care oamenii le au la întreţinere. Locatarii sunt disperaţi şi spun că vor fi nevoiţi să doarmă pe străzi sau pe bănci în parc, dacă nu se găseşte o soluţie.

Întreaga situaţie se petrece în Onești, într-un bloc cu 270 de locuinţe sociale. Din cauza datoriilor, 47 de camere au fost sigilate, iar locatarii, mulţi dintre ei cu copii, au ajuns în stradă.

S-a ajuns în această situaţie după ce aceştia au adunat datorii de peste 600.000 de lei la furnizorul de energie electrică. Oamenii sunt extrem de săraci şi spun că nu au de unde să scoată atâţia bani.

În plus, acuză autorităţile că suma nu a fost calculată corect şi datoriile sunt exagerate. Blocul în cauză are un singur contor şi nu se poate stabili cât consumă fiecare persoană, iar acesta este un motiv în plus de nemulţumire.

Primanul oraşului spune că va încerca să găsească o soluţie. Până atunci însă, oamenii vor dormi sub cerul liber sau pe la cunoştinţe ori rude.

În blocul de locuinţe sociale, suma care trebuie plătită către furnizorul de energie electrică se împarte la numărul de locatari. Nimeni nu are cum să contorizeze cât consumă fiecare. Prin urmare, oamenii aruncă vina unul pe celălalt şi se plâng că plătesc prea mult.

Locatar: "Avem pensie 3 milioane şi ne vine 11 milioane. Face contract pe 3 luni şi mi-au venit 22 de milioane cu penalizări. De unde să-i dau, unde să mă duc? Sunt bolnav vai de capul meu."

Locatar: "O să dorm pe bancă afară. Am un copil de 7 ani în clasa 0. Eu să stau să dorm cu copilul pe bancă pentru că nu am unde să merg. Nu am unde. Am un televizor şi un bec şi plătesc 400 de lei pe fiecare lună."

Sunt şi locatari care îşi plătesc la zi datoriile, însă şi ei vor avea de suferit. O femeie în vârstă de 70 de ani nu poate respira decât cu ajutorul unui aparat special care este alimentat cu energie electrică. Dacă acesta se opreşte, femeia poate intra în orice moment în stop cardio-respirator.

Rudă: ”Nu poate respira fără aparat, deloc, deloc. Zi şi noapte e dependentă de oxigen. Dacă se opreşte, moare, ce poate să facă? Nu poate să stea un minut fără aparatul ăsta."

Mulţi dintre locatari au ocupat însă abuziv camerele şi nu au contract cu autorităţile. Alţii au părăsit camera primită şi s-au mutat în alta liberă, crezând că astfel li se va şterge datoria.

Nicolae Gnatiuc, primar Oneşti: "Dintr-un total de 270 de camere, 47 au fost astăzi sigilate, camere care în evidenţele noastre figurează ca fiind libere fără chiriaşi. Ei au apelat la un tertip şi au părăsit camera care le-a fost atribuită şi au stat în altă cameră fără debit, astfel crezând că se va şterge datoria."

Primarul spune că nu poate plăti această datorie din bani publici şi cauta soluţii.