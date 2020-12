25 de ani de PRO TV. Interviu cu Cristian Tudor Popescu: ”Pro TV a însemnat lumina nouă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a stat de vorbă cu jurnalista Știrilor Pro TV Diana Enache despre importanța celor 25 de ani de emisie a postului PRO TV în viața socială și politică a României.

În opinia sa, lansarea PRO TV în 1 decembrie 1995 a însemnat o revoluție în televiziunea din România, datorită aerului ”occidentalist” pe care îl emitea într-o țară care nu se desprinsese încă, definitiv, de metehnele regimului comunist.

De asemenea, mai subliniază CTP, deși PRO TV este o televiziune generalistă, axată pe divertismentul de calitate, nu a renunțat niciodată la componenta politico-socială în toate momentele importante din ultimii 25 de ani din România.

”A fost, aș putea spune, o revoluție în televiziunea din România. A fost o injecție foarte puternică de occidentalism și de capitalism într-o Românie care se desprinsese prea puțin de dictatura comunistă, în 1995. Pro TV a fost de la bun început, este și astăzi, postul cu cea mai mare audiență în România. Important este, însă, cum a obținut această audiență. Fiind un post generalist, a avut și are o componentă foarte puternică de entertainment, fără de care această audiență n-ar putea fi realizată. Însă, Pro TV a păstrat întotdeauna un anume bun gust și un nivel de decență sub care n-a coborât în această zonă a entertainment-ului. Și asta mi se pare foarte important.

De asemenea, nu a renunțat la componenta, la zona politico-socială. În mai toate momentele importante, momentele politice, momentele sociale importante ale ultimilor 25 de ani, am fost, eu, împreună cu Pro TV. Am realizat, probabil, cele mai bune emisiuni în astfel de momente importante împreună cu Andreea Esca în Știrile Pro TV. După părerea mea, a avut și are o influență foarte mare asupra publicului românesc tocmai pentru că înțelege să se aplece, să se exprime și aceste aspecte politice, sociale, dincolo de entertainment, adică emisiuni de divertisment, de filme.” - a declarat Cristian Tudor Popescu pentru Știrile Pro TV.

Cristian Tudor Popescu: ”Pro TV a însemnat lumina nouă”

Cunoscutul gazetar mai spune că PRO TV a reușit să impună în România, în toți acești ani, o amprentă vizuală proprie, care poate fi identificată de oricine, ”în prima fracțiune de secundă”, dincolo de ceea ce se întâmplă pe ecran. Este vorba despre ”lumina foarte specială”.

Diana Enache: Care a fost impactul apariției Pro TV pe piața media?

Cristian Tudor Popescu: ”Aș spune doar un cuvânt. E un exercițiu jurnalistic să încerci să sintetizezi, Diana, o situație într-un cuvânt. Pro TV a însemnat lumina nouă. Și o are și astăzi. Uitându-te pe ecran, la canalul Pro TV, îl identifici în prima fracțiune de secundă, dincolo de ceea ce se întâmplă pe ecran, prin lumina foarte specială pe care o are. Imaginile Pro TV. A fost deosebită de la bun început de toate celelalte canale din România și a rămas această marcă de limpezime și de optimism. Asta transmite lumina Pro TV, înainte de orice. De asemenea, repet, a occidentalizat în bună măsură publicul românesc, care, până la Pro TV vedea versiuni mai mult sau mai puțin îmbunătățite ale TVR-ului de dinainte de 1989.”

Diana Enache: Cum s-a transformat Generația PRO? Cum a fost atunci, în momentul zero, și cum este acum, după 25 de ani?

Cristian Tudor Popescu: ”S-a clasicizat și ea. Sigur că atunci păreați cu toții revoluționari, ieșeați în stradă, erați entuziaști, foarte tineri, însă, în timp, lucrile astea se schimbă. Sunteți departe de a fi primii. Haideți să ne gândim la generațiile hippie de la sfârșitul anilor 60. Cu mai toate s-a întâmplat așa. Adică, după plete au venit costumul, servieta diplomat, burta, chelia..”

Diana Enache: Este Generația PRO o generație specială?

Cristian Tudor Popescu: ”Da, este o generație importantă. Bine, eu am pierdut șirul cu toate generațiile astea - millenials, x-man, q .. nu mai știu pe toate cum se numesc - dar Generația PRO a fost o generație, după părerea mea, prima care a realizat ruptura de România socialistă. În mod conștient, influențată de PRO TV, categoric, a început să-și definească obiective de viață care nu mai aveau legătură cu cele de dinainte de 1989. Mulți au fost în Occident după aceea, au văzut cât de diferite sunt lucrurile și au început să aplice aici ce au văzut afară. Deci din punctul ăsta de vedere este categoric importantă Generația PRO.”

Mineriada din 1999 - o amintire PRO TV ”aparte” pentru Cristian Tudor Popescu

Întrebat de Diana Enache dacă are o ”amintire aparte” legată de PRO TV, în toți acești ani în care a colaborat cu postul de televiziune, Cristian Tudor Popescu a povestit despre momentele tensionate din 1999, când a avut loc așa zisa ”mineriadă” în România, condusă de Miron Cozma.

Diana Enache: Aveți vreo amintire aparte legată de PRO TV?

Cristian Tudor Popescu: ”Da, da, este momentul mineriadei din 1999. Am venit atunci, într-o marți cred că era, luni sau marți, minerii plecaseră spre București, conduși de Miron Cozma, și am făcut emisiunea cu Andreea Esca, atunci, marți, și am rostit cuvintele care l-au alertat atunci pe generalul Degeratu, a dat telefon pe la redacție, s-a agitat. Am spus: ce se întâmplă acum este o lovitură de stat. Eram în emisiune cu Andreea și am vorbit despre faptul că aceia nu sunt sindicaliști, nu sunt niște mineri, niște muncitori onești, sunt o bandă condusă de un șef de bandă, adică de Miron Cozma. Trebuie să vă gândiți în ce moment spuneam asta, atunci în acea emisiune cu Andreea, moment în care România se afla într-o stare de dezechilibru înspăimântător, cedau pe rând toate barajele în fața minerilor. Era pe punctul .. Guvernul își făcuse planul să fugă în munți, să se retragă în munți cu domnul Constantinescu. Radu Vasile, premierul, mi-amintesc că l-am sunat atunci la Palatul Victoria, l-am întrebat ce faceți, domnule prim-ministru, și mi-a spus vizitez și eu pe aici Palatul Victoria, e și ăsta un monument istoric, nu? Ce voia să spună cu asta? Că era singur, singurel. Mai era cu bodyguard-ul Neluțu, atât, în Palatul Victoria.

Deci era o situație critică. Atunci, Miron Cozma întreba retoric, îndreptându-se spre București, a vorbit și de mine, a spus domne, ia să vedem, domne, ăsta, Cristian Tudor Popescu, ăsta, e Leonardo da Vinci, domne? Ia să vedem și noi ce are în cap, la propriu, doamna Enache, să-i deschidem capul, să vedem ce are acolo. Deci îi aștepta pe mineri, aici. Îmi amintesc cum Adrian Sârbu își luase o bâtă de baseball, marca Wilson. Îmi amintesc și acum bâta aia, pe care mi-a arătat-o, mi-a zis, domne, sunt pregătit pentru venirea minerilor. Postul fusese baricadat ca pentru asediu și am avut atunci acea emisiune pe care nu pot s-o uit. A fost o emisiune critică, crucială, cu Andreea Esca, în acele momente în care, spre deosebire de alte posturi de televiziune, PRO TV a rămas ferm împotriva acelei lovituri de stat în desfășurare.” - a mai spus Cristian Tudor Popescu pentru Știrile Pro TV.

PRO TV lansează o capsulă virtuală a timpului: platforma 25deani.protv.ro

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, PRO TV sărbătorește 25 de ani de la apariție, iar cei de acasă vor avea parte de numeroase surprize.

Dacă programul zilei va fi unul special, în mediul online se lansează site-ul 25deani.protv.ro care reunește momentele care au scris istoria televiziunii! DETALII aici.