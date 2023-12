„Am salvat animale la orfelinat”. Povestea lui Costi, abandonat de mamă și tată, devenit părinte pentru necuvântătoare

Acum, tânărul are propria asociație pentru protecția animalelor.

„Nu am simțit iubire și protecție”

Fiind iubitor de animale și dorind să salveze viețile celor mai puțin norocoase, Costi a adus în curtea orfelinatului necuvântatoarele găsite pe stradă, oferindu-le un loc sigur până la adopție. „Din cauză că niciodată nu am simțit iubire și protecție, mi-am deschis mintea și am conștientizat că mie îmi place să mă implic pentru ce înseamnă ființe necuvântătoare”, a povestit tânărul pentru Știrile PRO TV.

„Am fost abandonat la naștere de mama mea, în spital. La vârsta de 2 luni am fost plasat într-o familie de asistenți maternali, unde am crescut până la 9 ani. Respectiva familie avea doi copii ai lor. Mereu mă întrebam de ce ei doi sunt mai îndrăgiți de familie.

Pe la vârsta de 7-8 ani îmi aduc aminte că am reușit să percep diferența. Eu aveam un nume, ei alt nume. Când am întrebat de ce mă cheamă Țițirigă și pe ei altcumva, mi-au răspuns că eu sunt făcut din alt tată, ei încercau să mă facă să cred că sunt copilul lor, probabil ca să mă protejeze, dar eu am vrut să știu adevărul despre mine, până într-un final în care mi-au recunoscut. De atunci situația mea cu ei se schimbase. La 9 ani m-au adus la centru de plasament din Râmnicu Vâlcea”, a povestit Costi.

„Părintele animalelor” spune că nu în copilărie a simțit că nu primește iubire, dar a decis să o ofere pe a lui animalelor, salvându-le în curtea orfelinatului.

„Am avut noroc că directoarea centrului de plasament era un om bun, care îmi oferea libertatea de a face această activitate, să îi iau de pe străzi, să mă duc la veterinar cu ei pentru tratamente și să îi țin la cămin până când le găseam familii”, spune Costi.

Animalele, o terapie pentru copiii din orfelinat

Paznicii centrului aveau cabina lor exact lângă curtea unde amenajasem câteva cuști și unde țineam toate animăluțele.

Deși erau animale care erau luate de pe stradă, Costi spune că acestea erau ca o terapie pentru copiii din centrul de plasament. Iar cei mici, la rândul lor, erau o bucurie pentru patrupede. „Părintele animalelor” a reușit să salveze în timpul petrecut la orfelinat undeva la peste 200 de câini și pisici, găsindu-le familii atât în România, cât și în străinătate.

„Animalele erau o adevarată terapie si pentru copiii din cămin, colegii mei uneori chiar mă sprijinea, dacă eram plecat la școală de dimineața, aveam întotdeauna un coleg care se uita la câini, le dădea mâncare și avea grijă să fie totul în regulă”, a explicat tânărul.

Cum a apărut Asociația „Lupița”

De la dragostea de animale până la înființarea unui ONG pentru protecția lor nu a fost un singur pas de făcut, ci mai mulți. Iar Costi a reușit să-și deschidă propria lui asociație.

„De când aveam 15 ani mi-am promis ca la vârsta majoratului, o să înființez propriul meu ONG pentru protecția animalelor și, din cauza că nu am avut posibilități financiare, singur am citit pe internet cum se deschide un ONG și am urmat singur toate procedurile pentru a evita de plătit onorariile unui avocat”.

Iar numele asociației nu a fost ales întâmplător – „Lupița”.

„Lupița a fost cățelușa centrului de plasament, când am ajuns am găsit-o acolo, era bătrânică, cu multe probleme de sănătate.

Lupița era veterană în centrul de plasament, o luaseră alți copii din generații mult mai vechi decât generația pe care am prins-o eu. Eu m-am ocupat de cățelușă să primească hrană de dietă și tratament specific bolilor pe care le avea. După 4 ani în care am avut grijă de ea s-a stins. De atunci mi-am promis că o să îi duc numele mai departe prin acest ONG și voi face tot ce îmi stă în putință să îmi îndeplinesc visul meu: de a obține/cumpăra un teren unde să construiesc un adăpost de animale”, a mărturisit băiatul de 20 de ani.

„Aș vrea să se aplice o lege dură”

Cu toate că a reușit să deschidă asociația, Costi nu are momentan un loc amenajat în care să adăpostească animalele, însă se ocupă de patrupedele care se află la Adăpostul Public Băbeni.

Asociația noastră în prezent se ocupă de îngrijirea adăpostului Public Băbeni, unde se află 50 de câini și cu greu reușim să cumpărăm hrană din donații, pe care le-o distribuim câinilor de acolo, facem asta ca să nu se aplice eutanasierea lor după cele 14 zile de cazare în adăpost. Știm că asta se practică în multe adăposturi publice gestionate de primării din România.

„Hrănim câini din păduri sau de pe străzi și încercam să ne implicăm cât mai mult”, a explicat Costi.

În ceea ce privește indivizii care maltratează animalele, tânărul spune că ar trebui să fie pedepsiți mai dur.

„Aș vrea să se aplice o lege dură, cine maltratează, abuzează de un animal să fie pedepsit cu ani mai mulți de pușcărie. Legea existentă este pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la un an, iar cei care sunt în stare să omoare un câine sau un cal sau o pisică, sunt în stare să omoare și un om”, mai spune el.

România are 145 de adăposturi pentru animale

La nivel național, în România există 145 de adăposturi pentru animale. Acestea intră în atribuția Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), instituție care a întocmit un site ce asigură atât menținerea în timp real a evidenței adăposturilor de câini fără stăpân (publice/private), cât și de a crește transparența activității acestora prin promovarea adopțiilor și a revendicărilor. În același timp, adăposturile pentru animale de pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu se află sub supravegherea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Astfel, ASPA deține trei adăposturi pentru câinii capturați în București: Adăpostul ASPA Theodor Pallady – situat în București, Adăpostul ASPA Mihăilești – situat în județul Giurgiu, și Adăpostul ASPA Bragadiru – situat în județul Ilfov.

În luna noiembrie, în adăpostul ASPA Bragadiru se aflau cei mai mulți câini, respectiv 1.167.

În perioada 01.01.2023-30.09.2023, în adăposturile ASPA au intrat, în medie lunar, un număr de 210 câini, în timp ce, în aceeași perioadă, au fost adoptați, în medie lunar, 113 câini.

La nivelul principalelor județe din țară, ANSVA transmite următoarele: în județul Arad există 2 adăposturi pentru animale, 9 în Constanța, 8 în Timiș și 5 în Cluj.

Potrivit alin. (3) al art. 25 din Legea 205/2004 privind protecția animalelor, uciderea animalelor, cu intenție, fără drept; schingiuirea animalelor, organizarea de lupte între animale sau cu animale și zoofilia constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Obligațiile stăpânilor de animale

Persoanele care dețin sau care vor să dețină un animal de companie au următoarele obligații:

- Sterilizarea câinilor de rasă comună, dar și metișii

- Identificarea, înregistrarea și microciparea câinilor

- Asigurarea unui adăpst corespunzător, hrană și apă

- Proprietarii de câini periculoși au obligația să îi înregistreze la Asociația Chinologică Română, inscripționarea la intrarea în apartament sau imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv averismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine Agresiv”

- Menținerea igienei în spațiile publice, în spațiile adiacente acestora, în holurile și căile de access ale spațiilor locative.

Dată publicare: 01-12-2023 11:40