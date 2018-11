Prezentatoare Știrilor ProTV, Andreea Esca, le transmite românilor un mesaj cu ocazia Zilei Naționale.

”România are cu cine. România are pentru cine. România are viitor. Dacă tu poți, România poate! România, hai că poți! La mulți ani, România! La mulți ani, ProTV!”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!