Cei patru debutanţi sunt portarul Otto Hindrich, fundaşul Tony Strata, mijlocaşul Marius Corbu şi atacantul Ianis Stoica.

România va disputa două amicale

Echipa naţională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecţioner, cu Georgia, în 2 iunie, de la ora 20:00 (Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi) şi Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45 (Stadionul Steaua din Bucureşti).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Lotul final

Lista preliminară cu fotbaliştii care evoluează la cluburi din străinătate este următoarea: Portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo/Spania, 9 selecţii/0 goluri marcate), Otto Hindrich (Legia Varşovia/Polonia, debutant);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 38/2), Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia, debutant), Deian Sorescu (Gaziantep FK/Turcia, 23/0), Radu Drăguşin (Tottenham/Anglia, 29/1), Virgil Ghiţă (Hannover 96/Germania, 9/1), Bogdan Racoviţan (Rakow/Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 45/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa/Israel, 2/0);

Mijlocaşi: Marius Marin (Pisa/Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 74/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China, 86/15), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 7/0), Marius Corbu (Ferencvaros/Ungaria, debutant), Adrian Şut (Al-Ain/EAU, 8/0), Dennis Man (PSV/Olanda, 45/11), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 53/8), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia, 35/5);

Atacanţi: Ianis Stoica (Estrela Amadora/Portugalia, debutant), Denis Drăguş (Gaziantep FK/Turcia, 27/7), Florinel Coman (Al-Gharafa/Qatar, 20/2), Louis Munteanu (DC United/SUA, 4/2).