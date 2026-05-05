În şedinţa PNL de la Parlament s-au conturat două tabere: una care pledează pentru rămânerea PNL la guvernare şi una care cere ruperea totală a PNL de PSD, au precizat surse liberale pentru News.ro.

Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Conducerea PNL a decis, printr-un vot intern cu majoritate clară, să mențină poziția de a nu mai forma o coaliție cu PSD, consolidând astfel ruptura politică dintre cele două partide.

Comitetul Politic al USR, format din 160 de lideri ai partidului, a decis în unanimitate să nu mai formeze o majoritate guvernamentală cu PSD și l-a mandatat pe Dominic Fritz să inițieze discuții cu PNL pentru un acord politic privind pașii următori.

Potrivit unor surse din interiorul ședinței, Ilie Bolojan a avut un mesaj direct către colegi: responsabilitatea pentru căderea guvernului aparține PSD, iar PSD trebuie să rezolve problema. Liderul liberalilor a insistat că PSD trebuie acum să își asume guvernarea și să nu fugă de răspundere.

Hubert Thuma: Nu suntem o sectă, ci un partid politic. Pentru un partid este important să ajungă la guvernare

Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, l-a întrebat în şedinţă pe preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, dacă s-a consultat cu preşedintele Nicuşor Dan despre această criză politică. „Aş vrea să ştiu dacă aţi vorbit cu dânsul şi dacă îi cunoaşteţi viziunea pentru România. Aş vrea să vă citesc o decizie din 30 iunie 2025 din BPN al PNL. Atunci Nicuşor Dan a fost bun, pentru că a acceptat un premier de la un partid cu 14%, acum nici nu-l mai întrebăm care este viziunea lui pentru România şi discutăm despre opoziţie. Nu suntem o sectă, ci un partid politic. Pentru un partid este important să ajungă la guvernare. Este important pentru noi să realizăm proiectele pe care le-am promis în campanie. Opoziţia nu poate fi opţiunea nr. 1. Opoziţia este o opţiune de ultimă instanţă”, a spus Thuma.

El l-a rugat pe Bolojan să nu se grăbească cu deciziile. „Eu nu cred într-un lider mesianic, carismatic, care ia PNL şi îl duce pe culmi. Alegerile se câştigă prin muncă, asumare şi prin echipă”, a mai spus el.

Predoiu: Şi USR s-a dus în opoziţie şi a luat 8%. Problema noastră în viitor va fi AUR

Prim-vicepreşedintele PNL, Cătălin Predoiu, a spus, potrivit surselor, că decizia de a intra în opoziţie, luată azi, este luată la cald, cu o indignare absolut firească, dar fără o analiză serioasă în teritoriu şi în structuri.

„PNL este un partid de importanţă strategică pentru România, un partid în putere, având cea mai titrată etichetă de partid pro-european. Suntem într-o poziţie strategică puternică şi noi decidem de bună voie să lăsăm puterea, poziţia şi funcţia de premier şi să mergem trei ani în opoziţie ca să ne modernizăm şi să demonstrăm românilor că noi suntem calea?! Eu nu cred că e bine. M-am mai consultat cu alţi oameni şi mi-au spus: «Voi sunteţi cu toate ţiglele pe casă? În opoziţie credeţi că o să fie simplu? Ce facem noi în opoziţie dacă, peste şase luni, vedem că inflaţia a scăzut, că există creştere economică şi că a crescut puterea de cumpărare?» Trebuie să cântărim foarte bine şi să ne consultăm între noi. Şi USR s-a dus în opoziţie şi a luat 8%. Problema noastră în viitor va fi AUR”, a spus Predoiu.

Pauliuc: De prea multe ori, în ultimele zile, s-au făcut breaking news-uri prin faptul că sunt colegi care au negociat, la bucată, parlamentari de la AUR şi sateliţi pentru a opri moţiunea

Un alt prim-vicepreşedinte, senatoarea Nicoleta Pauliuc, a spus că este un moment de cotitură pentru PNL. „În ultimele 10 luni, am repetat că apărăm cu fermitate parcursul european al României. Acum, vă întreb pe dvs.: pentru că a trecut o moţiune politică, ne dezicem de această construcţie? Cine apără direcţia euro-atlantică, dacă nu noi? Vom refuza oare invitaţia Preşedintelui de a participa la o guvernare pro-europeană? Pe 21 aprilie, stimaţi colegi, v-am propus o rezoluţie de disociere totală de AUR, SOS, POT. Propunerea mea nu a fost supusă la vot. Două săptămâni mai târziu, căderea Guvernului Bolojan nu s-ar fi putut produce fără AUR. Iar în ultimele zile am văzut o operaţiune, din partea unor colegi, de albire a celor de la AUR, care au susţinut ieşirea României din NATO şi UE. Aceasta nu este consecvenţă. Eu spun că este o capitulare în faţa unei convenţii morale pe care PNL a apărat-o timp de cinci ani”, i-a transmis Pauliuc lui Bolojan.

Ea a criticat faptul că „de prea multe ori, în ultimele zile, s-au făcut breaking news-uri prin faptul că sunt colegi care au negociat, la bucată, parlamentari de la AUR şi sateliţi pentru a opri moţiunea”. „Domnule preşedinte, e adevărat că le-aţi dat funcţii colegilor din USR, celor din REPER, SENS, ONG-uri, ca să fie posibilă alegerea domnului Ciucu în funcţia de primar general? Ne-am asumat, în ultima perioadă, măsurile dure, le-am explicat oamenilor şi am pierdut puncte în sondaje. Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem noi, în această şedinţă de BPN, să plecăm de la guvernare? Cum? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale? Eu nu cred că putem face acest lucru în mod conştient”, a mai spus ea.

Pauliuc a arătat că Nicuşor Dan „a fost transformat în cel mai mare duşman al PNL, atacat de colegi la televizor”. „Vrem sau nu să avem în Preşedinte un partener? Pentru că, dacă răspunsul este «da», comportamentul ultimelor săptămâni nu mai are nicio justificare. Eu cred că PNL ar trebui să vină la masa negocierilor, unde toate partidele participante să semneze că AUR este un partid extremist şi că nu vor colabora cu el. Mesajul nostru trebuie să fie că nu vrem să facem cadou ţara celor care sunt pregătiţi şi au planuri de demolare”, a subliniat Pauliuc.

Siegfried Mureşan: Avem o singură opţiune: să stăm departe de această nouă majoritate

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a spus, la rândul lui, că PNL are o singură opţiune: să stea departe de această nouă majoritate. „Toată Europa a văzut caracterul anti-european al PSD. Putem fi marele câştigător sau marele perdant, în funcţie de ce decidem. Când preşedintele a preluat PNL, a găsit partidul la 8%. Este alegerea noastră dacă vrem să creştem sau să ne întoarcem la 8%”, a arătat el.

Şi fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a spus că a convocat un birou judeţean la PNL Bacău, iar toţi colegii au spus că preferă să rămână alături de preşedintele Bolojan şi să meargă inclusiv în opoziţie. „Cred că azi suntem în faţa unei răscruci. Îmi doresc ca majoritatea colegilor să meargă pe drumul drept. Cred că vom ieşi cu bine din toată această situaţie. Nu PNL trebuie să răspundă la ce facem mai departe, nu noi am provocat criza. Cei care trebuie să răspundă sunt cei care au provocat acest dezastru”, a spus el. Î

Gorghiu: Dacă lăsăm loc AUR pentru guvernare, decizia nu e uşoară

„Ideea de opoziţie nu e facilă, dle preşedinte, mai ales că ne-am asumat, pentru dvs., ca premier, guvernarea pentru o guvernare pro-occidentală. Dacă lăsăm loc AUR pentru guvernare, decizia nu e uşoară”, a spus şi lidera PNL Argeş, Alina Gorghiu.

Ea a menţionat că au întrebat primarii la ultima întâlnire şi 30 din 30 vor la guvernare şi în BPJ la fel, o singură persoană a zis că vrea în opoziţie. ”Restul, toţi, vor la guvernare, în diferite formule, cu sau fără PSD, cu USR, minoritar etc. Nu vrea nimeni pact cu PSD, dar de aici până la a lua o decizie fermă, ireversibilă, e cale lungă, mai ales că, după discuţia cu Nicuşor Dan, putem veni iar cu altă variantă. Nu putem face abstracţie de preşedintele ţării, pentru că el decide, el face consultări etc. Dacă vine şi vă spune: „Dle Bolojan, vă propun un guvern pro-occidental”, ce facem? Dacă este duşmanul nostru Nicuşor Dan, să spunem şi asta. Să rupem Constituţia, dacă nu mai e omul care desemnează premierul României?”, a afirmat Gorghiu.

Turcan: Un partid care îşi dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener de dialog credibil. Garanţia că orice plan comun ar putea fi dus la bun sfârşit este, în acest moment, zero

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat în şedinţă că răsturnarea Guvernului nu este un simplu joc politic, ci este o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice şi o frână pusă modernizării, iar nota de plată nu rămâne în zona politică, ci este plătită de oameni.

”Dincolo de consecvenţa deciziilor pe care le-am luat până acum, există o realitate simplă: un partid care îşi dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener de dialog credibil. Garanţia că orice plan comun ar putea fi dus la bun sfârşit este, în acest moment, zero. Nu poţi construi stabilitate alături de cei care aleg deliberat instabilitatea”, a subliniat Turcan.

”Avem şansa să redevenim un partid credibil şi demn. Avem lider şi lideri, avem o perioadă recentă în care deciziile au fost corecte şi juste. Aşa cum premierul s-a ridicat deasupra jocurilor politice, la fel trebuie să o facă şi PNL. Fără compromisuri care contravin interesului public. Fără cârdăşii care subminează încrederea oamenilor”, a mai declarat ea.