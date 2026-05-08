FT a scris joi că schimbarea de atitudine a UE este determinată de frustrarea europenilor faţă de negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina conduse de preşedintele american Donald Trump.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că este de părere că există „potenţial” pentru ca UE să negocieze cu Putin şi că blocul are sprijinul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în acest sens, a precizat FT.

„Putin este gata să negocieze cu toată lumea. A afirmat acest lucru în repetate rânduri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat de Reuters despre informaţiile publicate de FT.

„Vom fi gata să continuăm dialogul nostru în măsura în care europenii sunt gata să o facă. Cu toate acestea, aşa cum a afirmat Putin în repetate rânduri, nu vom iniţia astfel de contacte după poziţia adoptată de europeni”, a precizat Peskov.

Rusia susţine că guvernele europene trebuie să facă primul pas, întrucât ele au fost cele care au întrerupt contactul cu Moscova în 2022, după începerea războiului cu Ucraina.

„Partea rusă nu a fost iniţiatoarea încetării complete a relaţiilor noastre cu UE”, a spus Peskov.

„Acest lucru a fost iniţiat de Bruxelles şi de capitalele europene individuale”, a adăugat el.

Liderii europeni au declarat că Rusia trebuie învinsă în Ucraina şi l-au catalogat pe Putin drept criminal de război şi autocrat care, spun ei, ar putea ataca într-o zi un stat membru al NATO dacă i se permite să câştige războiul. Rusia respinge astfel de afirmaţii ca fiind absurde.

Putin, care a ordonat trupelor să intre în Ucraina în februarie 2022, îi prezintă pe liderii europeni drept instigatori la război pentru că au sprijinit Ucraina cu zeci de miliarde de dolari sub formă de ajutor, arme şi informaţii.