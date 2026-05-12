Oferta Damen nu a inclus mai multe sisteme pentru acele nave, iar acest lucru s-a reflectat în preţ.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis, marţi, într-un comunicat de presă, că oferta Damen pentru nave militare se referă la o comparaţie cu alte produse decât cele incluse în SAFE, "comparaţia fiind irelevantă".

Reprezentanţii MApN au arătat că Damen are în vedere un proiect constructiv de navă MOPV 2600 care nu este optimizat pentru a îndeplini complet misiunile de luptă specificate în cerinţele operaţionale aprobate pentru proiectul SAFE, în special în ceea ce priveşte capabilităţile de luptă antisubmarin.

"De asemenea, în articole sunt prezentate prin comparaţie preţurile comunicate de Damen pentru cele 4 nave şi valoarea estimată aprobată pentru proiectele SAFE (Nava de patrulare maritimă şi Vedetă de intervenţie pentru scafandri), fără a se ţine cont de nivelul diferit de echipare propus pentru fiecare model de navă de patrulare maritimă, raportat la specificaţiile tehnice aprobate de Forţele Navale pentru SAFE", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, oferta Damen din anul 2025 nu a inclus următoarele sisteme, aspect reflectat în preţul prezentat de companie: sistemul de conducere a focului; aparatura de detecţie CBRN; sonar de chilă; sistemul de comandă şi control al navei (CMS), în configuraţie completă; sistemul de apărare apropiată a navei (CIWS); sistemul de contramăsuri (în domeniile termal, radar) şi antitorpilă; sistemul de rachete pentru apărarea antiaeriană (RAM); sistemul de lansare torpile.

"Toate aceste sisteme sunt incluse în configuraţia definită prin specificaţia tehnică de achiziţie aprobată pentru proiectul SAFE şi costul lor se regăseşte în valoarea aprobată de Parlament, nu însă şi în cele transmise de Damen. De asemenea, oferta Damen a fost analizată comparativ în anul 2025, în procesul de luare a deciziei privind achiziţia corvetei uşoare HISAR, şi în acest context decizia fiind justificată", a precizat MApN.

Guvernul a ignorat o ofertă de 457 milioane de euro pentru patru nave militare şi vrea să facă o achiziţie similară prin SAFE, cu 920 de milioane de euro

În septembrie 2025, la capătul a doi ani de discuţii cu Forţele Navale Române, Damen Galaţi se angaja să construiască patru nave militare pentru 457 milioane de euro. Oferta nu a primit nici până azi un răspuns. În schimb, prin SAFE sunt alocate 920 de milioane de euro pentru patru nave similare. MApN susţine însă că nu va semna contracte de achiziţie publică în condiţii dezavantajoase pentru instituţie.

Într-o zi de februarie, unul dintre managerii de top ai şantierului naval Damen Galaţi semna un document mai puţin obişnuit. Nu era vorba de vreo achiziţie, investiţie sau problemă de resursă umană. Nici de vreo invitaţie la lansarea unei nave ori participarea la vreun târg.

Pentru prima dată în cariera lui, managerul se adresa ministrului Apărării, Radu Miruţă, şi şefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Viza două persoane dar miza era, de fapt, aceeaşi: programul "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), prin care sunt finanţate, cu 16,7 miliarde de euro, investiţii strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică şi securitate.

Managerul i se adresa lui Miruţă, în calitate de şef al Armatei, iar lui Jurca, în calitate de Coordonator naţional al Comisiei SAFE. Cerea o întrevedere în contextul în care, de aproape jumătate de an, Damen Galaţi făcuse o ofertă pentru construirea a două nave de patrulare şi a altor două, destinate intervenţiilor scafandrilor.

Oferta se baza pe discuţii purtate, timp de doi ani, cu Forţele Navale Române. Experienţa Damen în domeniul construcţiilor navale militare este incontestabilă, compania furnizând echipamente pentru marina olandeză, belgiană ori germană sau oferind proiectare pentru cea americană. În total, a livrat peste 30 de nave militare şi de securitate maritimă pentru 13 state membre NATO ori pentru clienţi internaţionali din afara Alianţei.

În plus, oferta trimisă anul trecut era la jumătate din preţul pe care reprezentanţii Guvernului anunţau că sunt dispuşi să-l dea unei companii fără experienţă în domeniu.

În acest context, managerii Damen se aşteptau să fie chemaţi în cel mai scurt timp la ministerul Apărării sau la Cancelaria prim-ministrului.

Nu s-a întâmplat.

Elogii ministeriale (I): "Şantierul aduce beneficii României"

La sfârşitul anului 2023, reprezentanţii Forţelor Navale Române au demarat discuţii cu Damen Galaţi în vederea unor posibile achiziţii de nave de patrulare, au declarat pentru News.ro înalţi oficiali din conducerea Ministerului Apărării.

Rezultatul s-a concretizat imediat. Pe 25 ianuarie 2024, ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, însoţit de şeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiţă Vlad şi de şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiral Mihai Panait, vizitau şantierul de la Dunăre.

Conform biroului de Presă al Ministerului Apărării Naţionale, delegaţiei conduse de ministrul Apărării i-au fost prezentate cele mai importante proiecte de nave militare din portofoliul şantierului din Galaţi.

În plus, au avut acces la proiectele de arhitectură navală şi la cele de proiectare şi inginerie dezvoltate pentru forţele navale ale diferitelor ţări contractante, inclusiv membre NATO.

Delegaţia MApN a vizitat şi două nave aflate atunci în construcţie în docurile şantierului Damen. Este vorba despre o navă de patrulare destinată armatei din Pakistan şi nava de sprijin de luptă Den Helder, cea mai mare, mai complexă şi modernă navă militară construită vreodată în România.

Plăcut impresionat de ce a văzut, ministrul Apărării a lăudat activitatea şantierului.

"Faptul că un operator economic de nivel global are o amprentă atât de consistentă în România aduce beneficii nu doar acţionariatului firmei, ci şi ţării noastre. Crearea a peste 1.500 de locuri de muncă, multe dintre ele de înaltă calificare, precum şi atragerea de comenzi importante de la guverne ale unor ţări membre NATO, UE sau din alte părţi ale lumii, aduc prestigiu şi beneficii nu doar companiei, ci şi Galaţiului şi României", declara la finalul vizitei Angel Tîlvăr.

Îşi arăta interesul şi pentru eventuala achiziţie a unor nave militare.

"Forţele Navale Române au în derulare programe de înzestrare importante, care le vor permite să-şi îndeplinească mai eficient misiunile. Preocuparea permanentă a MApN este ca aceste programe să ofere cât mai multe oportunităţi pentru industria de apărare din România, cu beneficii concrete pentru economia naţională. Această abordare este relevantă şi din punct de vedere strategic, pentru că prin producerea în ţară se asigură siguranţa şi securitatea aprovizionării cu echipamente esenţiale şi a mentenanţei acestora pe întreaga durată de viaţă", mai spunea Tîlvăr.