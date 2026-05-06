120 de concurenți au gătit, în același timp, chiar în curtea Palatul Parlamentului, pentru un loc în competiție. Noul sezon va avea premiera în toamnă și are în meniu multe noutăți.

Încă de la prima întâlnire cu chefii, cei 120 de concurenți au gătit simultan și au încercat să impresioneze juriul. Este cel mai mare număr de participanți care au gătit în același timp într-un show culinar din România, iar producătorii spun că acesta este doar începutul unui sezon spectaculos.

Daniela Preda, producător executiv MasterChef: „E destul de complicat. Suntem 200 de oameni care lucrăm pentru acest episod special. 120 de oameni care trebuie să gătească”.

La masa juriului, cei trei chefi – Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu – promit o competiție mai dură ca niciodată, în care creativitatea și spontaneitatea vor face diferența.

Chef Cătălin Scărlătescu: „La mine s-a plâns toată ziua. Se pare că miercuri, în prima zi, eu am fost cel mai rău”.

Chef Florin Dumitrescu: „Mi s-au părut foarte dinamici. Am cunoscut câțiva oameni foarte mișto. Din păcate, unii dintre ei au plecat, dar chiar aveau potențial. Să-și vadă de treaba lor, să gătească perfect și să ajungă la știrile PRO TV cu marele premiu.”

Chef Sorin Bontea: „Am gustat la câțiva dintre ei și gătesc bine... are gust mâncarea”.

Noul sezon vine și cu o schimbare importantă: o parte din probe vor avea loc în afara studioului, în locuri din toată țara.

Gina Pistol, prezentatoare MasterChef: „Unul dinamic și, din punctul meu de vedere, o să se formeze grupuri frumoase și sezonul acesta”.

La casting au venit candidați cu profesii diferite și povești impresionante, iar lupta pentru un loc în competiție se anunță intensă. MasterChef România revine în această toamnă, la PRO TV.