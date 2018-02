Mărturiile emoționante ale unor copii bolnavi în fază terminală. Ce și-ar fi dorit să facă mai mult în viață

Medicul i-a întrebat pe copii ce i-a bucurat în viața pe care au trăit-o și ce a dat sens vieții lor. Răspunsurile l-au făcut pe medic să exclame: "Copiii sunt atât de înțelepți!"

Iată câteva dintre răspunsurile care au emoționat pe toată lumea devenind virale pe Twitter, respectiv câteva comentarii ale medicului.

Mai întâi:

- NICI UNUL nu a spus că și-ar fi dorit să se uite mai mult la TV

- NICI UNUL nu a spus că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp pe Facebook

- NICI UNUL nu a spus că i-a plăcut să se certe cu cineva

- NICI UNUL nu a spus că i-a plăcut în spital

MULȚI au amintit animalul lor de companie:

- "Îl iubesc pe Rufus, lătratul lui amuzant mă face să râd"

- "Ador când pisica mea Ginny se strecoară în pat noaptea și toarce"

- "Cel mai fericit am fost când am călărit cu Jake pe plajă"

MULȚI au amintit de părinții lor, adesea exprimându-și grija pentru ei:

- "Sper că mama va fi bine. Părea tristă"

- "Tata nu trebuie să se îngrijoreze. Mă va vedea din nou curând"

- "Dumnezeu va avea grijă de tata și mama când eu nu voi mai fi"

TOȚI au spus că iubesc înghețata

TOȚI au spus că iubesc cărțile sau să li se spună povești, mai ales de către părinți:

- "Harry Potter mă face să mă simt curajos"

- "Îmi plac poveștile din spațiu"

- "Mi-ar plăcea să fiu un detectiv bun ca Sherlock Holmes când mă fac mai bine"

"Oameni buni, citiți-le copiilor! Le place!", a concluzionat medicul

MULȚI și-au dorit să fi pierdut mai puțin timp gândindu-se la ce cred alții despre ei și i-au apreciat pe cei care i-au tratat "normal"

- "Prietenilor adevărați nu le-a păsat când mi-a căzut mie părul"

- "Jane m-a vizitat după operați și nici nu a observat cicatricea mea"

MULTORA le place înotul și plaja

- "Am făcut castele de nisip mari"

- "Să intru în mare cu valurile acelea mari a fost atât de tare! Nici nu m-au durut ochii!"

Aproape TOȚI au apreciat bunătatea mai mult decât orice calitate

- "Bunica e atât de bună cu mine. Întotdeauna mă face să zîmbesc"

- "Jonny mi-a dat jumătate din sandviș-ul lui când nu l-am mâncat pe al meu. A fost drăguț"

- "Îmi place când asistenta aceea drăguță e cu mine. E foarte atentă. Și atunci am dureri mai mici"

Aproape TOȚI îi plac pe oamenii care îi fac să zâmbească

- "Magicianul acela e atât de caraghios! I-au căzut pantalonii și nu mai puteam de râs"

- "Tatăl meu se strâmbă amuzant și îmi place foarte mult"

- "Băiatul din patul de lângă mine a tras un... Hahaha!"

"Râsul alină durerea", adaugă medicul.

Copiii își iubesc jucăriile și supereroii

- "Păpușa Prințesa Sofia e favorita mea"

- "Îl iubesc pe Batman!" (Toții copiii îl plac pe Batman)

- "Îmi place să îl gâdil pe ursulețul meu de pluș"

În fine, TOȚI au apreciat timpul petrecut cu familia. Nimic nu a fost mai important

- "Mama și tata sunt cei mai buni"

- "Sora mea întotdeauna mă îmbrățișează foarte tare"

- "Nimeni nu mă iubește așa cum mă iubește mama"

Medicul și-a încheiat postarea pe Twitter cu propriul mesaj de ținut minte, extras din mărturiile copiilor: "Fii bun! Citește mai multe cărți. Petrece timp cu familia. Spune glume. Mergi la plajă. Îmbrățișează-ți cățelul. Spune-i persoanei aceleia speciale că o iubești. Acestea sunt lucrurile pe care copiii și-ar fi dorit să le facă mai mult. Restul sunt detalii. Ah... și mănâncă înghețată!"

For an assignment, I asked some of my terminal paediatric palliative care patients what they had enjoyed in life, and what gave it meaning. Kids can be so wise, y'know. Here are some of the responses (Thread).