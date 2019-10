"Africa, pământ românesc". Ţara care a fost jefuită de un dictator cu ajutorul oamenilor de afaceri români

Economiile în dezvoltare au nevoie de resurse naturale, materii prime, dar și de piețe noi de desfacere. România ar fi putut face acest lucru în Africa, acolo unde înainte de 1989 am avut relații economice foarte bune.

Astăzi însă, cei care ne reprezintă sunt câțiva oameni de afaceri controversați, care exploatează resursele naturale. O echipă a Știrilor Pro TV a plecat la mii de kilometri distanță, în campania„Africa, pământ românesc!”

Paradoxul African: cei mai săraci oameni trăiesc pe cel mai bogat continent în resurse naturale. Înainte de 1990, România a avut o relație privilegiată cu multe dintre țările din Africa Subsahariană. Eforturi uriașe au fost depuse pentru a se construi relații comerciale, politice, diplomatice și militare.

Sorin Bouaru, președinte EurAfrica Club: „Foarte puțini știu, între 20-30 la sută dintre datoriile plătite de România înainte de '89 au fost plătite cu diamante, cu aur, cu tranzacții făcute în Africa. Asta a însemnat Africa pentru România.”

Africa deține un potențial unde ar putea defula toate energiile, tensiunile și unde își pot găsi soluții multe probleme globale, iar România poate juca un rol important.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe: „Ideea să te desistezi total de aceste lucruri. Este contraproductivă din punctul de vedere al intereselor naționale.”

Continentul negru are minereuri, petrol, gaze și suprafețe uriașe de teren agricol care pot hrăni încă 3 miliarde de oameni .

Dan Moisescu, consultant: „Și resursele nu se găsesc în Europa, ci aici. Resursele naturale. Eu cred că este o greșeală pentru România să nu fie prezentă. Se construiește mult, dar construiesc chinezii, deși ar fi putut construi și românii."

Africa are nevoie de infrastructură, de investiții, de know-how, de educație și organizare. Este o piață imensă.

Sorin Bouaru, președinte EurAfrica Club: „Tezaurul Africa. Asta înseamnă peste 250.000 de studenți care au învățat în România. Înseamnă o mulțime de investiții. Înseamnă conexiuni excepționale, accesul nostru la resurse minerale, accesul nostru la o piață uriașă, pe care au distrus-o. Eram un student foarte bun și când am terminat școala am absolvit cu nota 10 și eram foarte mândru de asta. De când am plecat din România, am devenit inginer mecanic și n-am lucrat decât în domeniul ăsta. Se poate să facem din nou relații economice.”

Acesta este terenul propice pentru tot felul de aventurieri economici care au luat pe cont propriu, pe numele lor, relația cu diverse state africane. Beneficiind de vechile relații de comerț exterior, au încercat să dea tunuri pe tărâmul african.

În următoarele zile, vă prezentăm reportaje din Vestul Africii, în Senegal și Gambia, dar și în Africa Centrală, în Zambia unde românii sunt eroii principali.

Senegal. De câteva luni în centrul Dakarului sunt proteste împotriva președintelui în funcție Macky Sall și a unor investitori români.

Frank Timiș și Ovidiu Tender sunt cunoscuți în tot Senegalul, unii îi apreciază pentru viziunea lor economică.

Bărbat: „El a deschis ușa. Domnul Tender aici și a făcut multe investiții și a făcut multe afaceri. El făcea și multă promoție României. Venea cu impresie foarte bună despre români. Și atunci a început să ridice nivelul de considerație despre români.”

Alții îi consideră lipsiți de scrupule și îi acuză de acte de corupție.

Mamadou Diallo, parlamentar: „Nu vrem oameni ca Frank Timiș sau Ovidiu Tender, care a fost pe aici, care a avut și el niște perimetre pe aici. Acești oameni nu sunt investitori."

Gambia. O comisie de anchetă înființată în 2017 după îndepărtarea de la putere a fostului președinte Yahya Jammeh, arată că țara a fost devalizată și cu ajutorul unor români : Dragoș și Nicolae Buzăianu, apropiați ai fostului dictator, personaje care dețineau afaceri în turism, dar și monopolul în exploatarea și exportul lemnului prețios gambian.

Ebrima Sankareh, purtător de cuvânt al Guvernului: „Din păcate, câteva personaje din acest raport sunt cetățeni ai țării tale, România. Îl avem pe Buzăianu implicat în acest raport. Buzăianu Nicolae și nepotul său sunt declarate persona non grata în Gambia.”

Demba Kandeh, profesor istorie: „Jammeh avea nevoie de parteneri, și pentru că nu mai erau guverne dispuse să-I susțină jocurile murdare, s-a uitat la persoane individuale și așa, Buzăianu și gașca lui au apărut în Gambia și au început afacerile. La un moment dat, era cu iranienii, altă dată era cu niște libanezi, altă dată cu niște mafioți europeni, altă dată cu mafioți din America Latină. Jammeh a fost foarte calculat și răzbunător.”

Complicii dictatorului gambian sunt astăzi considerați responsabili, pentru că au jefuit resursele țării.

Mustapha K Darboe, jurnalist: „Șansele sunt să fie arestați pentru că sunt dovezi de fraude de milioane.”

Reporter: „Sunt căutați, este un mandat?”

Mustapha K Darboe, jurnalist: „Acum nu există un mandat internațional, dar dacă ar intra în jurisdicția țării, ar fi arestați. În Africa sunt și foarte mulți români expați care s-au stabilit pentru o perioadă de timp sau definitiv.”

Ana-Maria Luering: „Așa mă simt ca acasă, ca la bunica în grădina. Ceapă, morcovi, mazăre și multe semințe. Aproape toate sunt din Târgu Mureș și de la mama din grădină.”

Diana Rus: „Au fost foarte mulți români implicați în construcția Lusakăi. Foarte multe dintre clădirile de aici au fost construite de muncitori români, de ingineri români.”

Cum au ajuns oameni de afaceri din România să fie contestați în Africa, dar și cum se pot reînoda relațiile bune cu continentul negru, aflați pe larg în campania: „Africa, pământ românesc!"

