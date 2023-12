Un spital a fost evacuat după ce un bătrân a venit la Urgențe cu un obuz în partea dorsală. Proiectilul era din Marele Război

Cazul din 2022, din nou mediatizat, a declanșat la acea vreme o alertă cu bombă în spital și a dus la evacuarea parțială a acestuia, după ce bărbatul de 88 de ani a venit să ceară ajutor.

„Sâmbătă seara, între orele 21:00 și 23:30, a avut loc o urgență care a necesitat intervenția personalului de dezamorsare a bombelor, evacuarea urgențelor pentru adulți și pediatrie, precum și devierea urgențelor primite”, a declarat un purtător de cuvânt al Spitalului Sainte Musse din Toulon, potrivit Unilad.

An 88-yr-old Frenchman went ‘Hospital Sainte Musse’ #Toulon to get a #WW1 8 inch artillery shell removed from his bum Saturday.

.

His arrival sparked a bomb scare as hospital officials feared the antique explosive would detonate but no detail of how it got there.????#VarMatin ???? pic.twitter.com/E098GExIuQ