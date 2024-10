Israelul asigură că forţele UNIFIL „nu sunt o ţintă” pentru armata sa, după un nou incident

Anunțul a fost făcut, după ce ONU a afirmat că un tanc israelian a deschis focul asupra unui turn de pază al forţelor de menţinere a păcii în sudul Libanului şi a denunţat "tiruri directe şi vizibil deliberate", notează AFP.

Forţele israeliene "desfăşoară operaţiuni împotriva organizaţiei teroriste Hezbollah" în sudul Libanului, a indicat armata israeliană într-un comunicat transmis AFP.

"Infrastructura şi forţele UNIFIL (Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban) nu sunt o ţintă şi fiecare accident contrar regulilor va fi examinat în detaliu", a adăugat textul, subliniind că "incidentul în cauză este în curs de examinare".

UNIFIL statement:

This morning, peacekeepers at a position near Kafer Kela observed an IDF Merkava tank firing at their watchtower. Two cameras were destroyed, and the tower was damaged.

Yet again we see direct and apparently deliberate fire on a UNIFIL position.