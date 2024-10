Val de anchete după ce un copil din Bacău s-a rănit la școală. Tatăl lui acuză neglijența profesorilor și a medicilor

Pe de altă parte, și Spitalul din Bacău anchetează cum a fost tratat micul pacient, după o plângere făcută de familia copilului.

Incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, la o şcoală gimnazială din Comăneşti. În timpul unei pauze, copilul în vârstă de 7 ani a căzut de pe balustradă în timp ce se juca împreună cu un alt coleg.

Mihaela Vârcolici, directoarea şcolii: „Dintr-o joacă s-a urcat pe balustradă şi, necontrolat, probabil a căzut peste balustradă. După incident, copilul împreună cu celalat băieţel s-a dus în clasă şi i-a spus doamnei că a căzut de pe balustradă şi că s-a lovit”.

Imediat după incident, învăţătoarea a chemat asistenta medicală şi femeia l-a sunat pe tatăl copilului. Dar nu a anunțat incidentul și la 112.

Tatăl copilului: „Asistentul medical trebuie să ştie că prima dată când găseşti un rănit trebuie să i se acorde primul ajutor de o persoană specializată nu să mă sune pe mine şi eu să vin să preiau copilul fără să îmi dau seama ce e cu el şi să îl mai transport în condiţiile în care habar nu aveam ce traume are, ce leziuni”.

Copilul ar fi fost neglijat și de medicii din Bacău

Tatăl băiețelului susține că la Spitalul din Bacău medicul care s-a ocupat de cel mic ar fi fost neglijent.

Tatăl copilului: „Mi-a recomandat un calmant pentru copil despre care am citit în prospect că este contraindicat total şi că îi face mai mult rău decât să îl ajute. Copilul era deshidratat şi a vomat continuu o zi jumate. Cât am stat acolo nu am văzut niciun progres. Am intrat în panică şi am zis că trebuie să plec de la Bacău”.

Abia la Spitalul din Iași copilul ar fi primit tratamentul corect. Au fost deschise mai multe anchete, atât de către Poliţie, Inspectoratul Școlar Judeţean dar şi la Spitalul Judeţean de Urgenţe pentru a verifica în ce măsură copilul a primit tratament adecvat.

Florentin Radu, purtătoare de cuvânt a Spitalului Bacău: „Plângerea a fost înregistrată şi la noi, petiţionarul fiind primit de manager. De îndată s-a decis convocarea comisiei de disciplină în cadrul căreia va fi luată măsura administrativă care se impune”.

Copilul a fost externat de la spitalul din Iaşi cu recomandarea medicilor ca la cea mai mică schimbare în starea sa părinţii să îl aducă înapoi în regim de urgenţă.

