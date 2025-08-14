Bătrână de 76 de ani, ucisă în Mogoșoaia. Principalul suspect, fiul proprietarilor casei în care locuia cu chirie

14-08-2025 | 08:16
O femeie de 76 de ani a fost omorâtă în casa în care locuia, în Mogoșoaia, județul Ilfov. Principalul suspect este chiar fiul proprietarilor, în vârstă de 25 de ani.

Nepoata victimei a găsit trupul neînsuflețit și a dat alarma. La scurt timp, polițiștii l-au găsit pe presupusul autor, dar nu și arma crimei. Individul și-a recunoscut fapta, dar motivele nu sunt clare, deocamdată.

Victima locuia cu chirie într-o anexă a casei deținută de părinții suspectului. Tot acolo locuia și nepoata ei, care a făcut descoperirea sinistră. Corpul fără viață al bătrânei zăcea dezbrăcat pe podea. Avea o plagă în zona gâtului, iar polițiștii nu exclud varianta ca femeia să fi fost și violată.

După apelul la 112, oamenii legii au pornit pe urmele suspectului. L-au găsit în scurt timp, la câțiva kilometri distanță, și l-au adus la locul crimei – însă nici urmă de armă. Inițial, bărbatul a negat fapta, dar apoi și-a schimbat mărturia și a declarat că el este autorul.

Strada pe care se află casa în care a avut loc tragedia închisă de mai multe ore, după ce echipajele de la criminalistică au cercetat locul faptei, cu suspectul de față, pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc crima. Apoi, suspectul a fost preluat de poliție și dus la audieri.

Oamenii din zonă sunt de părere că bărbatul are probleme psihice. Însă, surse din rândul anchetatorilor au transmis că nu există acte care să dovedească acest lucru. Individul, cercetat acum pentru omor, a fost dus la audieri.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-08-2025 08:16

De ce ar fi comis dubla crimă atacatorul din Teleorman. S-a ales cu dosar penal la o zi după eliberarea din închisoare
Stiri actuale
De ce ar fi comis dubla crimă atacatorul din Teleorman. S-a ales cu dosar penal la o zi după eliberarea din închisoare

Bărbatul care a ucis o femeie şi pe unul dintre fiii acesteia şi l-a rănit cu toporul pe celălalt fiu, în localitatea Peretu din judeţul Teleorman, a scos victimele în stradă, după care a anunţat Poliţia, spun vecinii.

Dublă crimă în Teleorman. O femeie şi fiul ei au fost omorâţi de un recidivist eliberat în ianuarie
Stiri Socante
Dublă crimă în Teleorman. O femeie şi fiul ei au fost omorâţi de un recidivist eliberat în ianuarie

O femeie de 83 de ani şi fiul ei de 57 de ani au fost omorâţi marți în comuna Peretu, din Teleorman, iar un alt bărbat a ajuns la spital cu mai multe răni, suspectul fiind deja în custodia Poliţiei.

Un bărbat a fost ucis și tranșat de mama și iubita lui, într-o pivniță din Italia. Cele două femei au mărturisit crima
Stiri Socante
Un bărbat a fost ucis și tranșat de mama și iubita lui, într-o pivniță din Italia. Cele două femei au mărturisit crima

Un bărbat a fost găsit tranșat în pivnița sa, iar potrivit presei italiene, mama și iubita acestuia ar fi mărturisit deja crima.

Recomandări
Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”
Stiri externe
Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”

Deși Donald Trump a propus un schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, este neclar cum ar putea deveni acest plan realitate. În prezent, Moscova controlează 20% din teritoriul statului vecin, asta în timp ce Kievul a pierdut zonele cucerite din Kursk.

Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Stiri actuale
Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Mai multe echipaje de pompieri se deplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.

Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată
Stiri Politice
Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.

