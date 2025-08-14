Bătrână de 76 de ani, ucisă în Mogoșoaia. Principalul suspect, fiul proprietarilor casei în care locuia cu chirie

O femeie de 76 de ani a fost omorâtă în casa în care locuia, în Mogoșoaia, județul Ilfov. Principalul suspect este chiar fiul proprietarilor, în vârstă de 25 de ani.

Nepoata victimei a găsit trupul neînsuflețit și a dat alarma. La scurt timp, polițiștii l-au găsit pe presupusul autor, dar nu și arma crimei. Individul și-a recunoscut fapta, dar motivele nu sunt clare, deocamdată.

Victima locuia cu chirie într-o anexă a casei deținută de părinții suspectului. Tot acolo locuia și nepoata ei, care a făcut descoperirea sinistră. Corpul fără viață al bătrânei zăcea dezbrăcat pe podea. Avea o plagă în zona gâtului, iar polițiștii nu exclud varianta ca femeia să fi fost și violată.

După apelul la 112, oamenii legii au pornit pe urmele suspectului. L-au găsit în scurt timp, la câțiva kilometri distanță, și l-au adus la locul crimei – însă nici urmă de armă. Inițial, bărbatul a negat fapta, dar apoi și-a schimbat mărturia și a declarat că el este autorul.

Strada pe care se află casa în care a avut loc tragedia închisă de mai multe ore, după ce echipajele de la criminalistică au cercetat locul faptei, cu suspectul de față, pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc crima. Apoi, suspectul a fost preluat de poliție și dus la audieri.

Oamenii din zonă sunt de părere că bărbatul are probleme psihice. Însă, surse din rândul anchetatorilor au transmis că nu există acte care să dovedească acest lucru. Individul, cercetat acum pentru omor, a fost dus la audieri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













