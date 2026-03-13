Pe scenă vor fi și alți artiști de top, precum rapperii americani Future și Yeat, dar și Inna și Smiley.

Hitul „Water” a făcut valuri pe platformele sociale, strângând sute de milioane de vizualizări și confirmând-o pe Tyla drept una dintre cele mai fresh apariții ale muzicii internaționale. La 24 de ani, artista cucerește printr-un stil care combină pop-ul modern, R&B-ul și ritmurile de jazz și soul.

Selly: „A câștigat un premiu Grammy cu piesa Water și a făcut cunoscut un stil sud-african de muzică la nivel global, e un superstar și ne bucurăm că putem s-o avem în line-up anul acesta. Încercăm să aducem cât mai mult din ce publicul își dorește.”

Alături de ea, pe scena de la Costinești, între 8 și 12 iulie, vor urca și alți artiști internaționali de top, dar și nume importante din muzica românească.

Selly: „Avem așa: Playboi Carti, care este probabil cel mai mare artist de hip hop din lume la momentul actual, Don Toliver, Quavo, Yeat, care este pe jumătate român și Tyla, aceștia sunt de până acum și bineînțeles Future. Nu e doar despre artiști străini, e și despre românii noștri și suntem mândri că putem să construim un asemenea festival de o asemenea magnitudine. Prețurile noastre au început anul ăsta de la 90 de euro și acum sunt undeva la 170 și un pic de euro.”

În ultimii ani, Beach, Please a atras la Costinești zeci de mii de tineri, în zilele festivalului.