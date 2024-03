Horoscop lunar cu Neti Sandu 20 martie – 21aprilie 2024. Mercur retrograd și multe surprize pentru zodii

De pe 20 martie până pe 19 aprilie avem zodiac Berbecului. Începem furtunos, ca să zic așa, cu eclipsă cu penumbră pe 25 martie și avem așa: Soarele în Berbec și Luna în zodia Balanței. Luna e cu penumbră, trebuie să avem grijă, că emoționalul e puțin dezechilibrat. Luptăm să menținem echilibrul. După aceea avem pe 8 aprilie eclipsă totală de soare și atunci avem Soare și Lună în zodia Berbecului. Iată, încasează două eclipse. E cam mult așa, chiar și pentru un Berbec, și totodată va fi și Mercur retrograd de pe întâi aprilie.

Deci e o lună cu foarte multe elemente de care trebuie să ținem cont, pentru că e ca un fel de lună pregătitoare pentru ce urmează să se întâmple. Mi se pare așa o cavalcadă de evenimente și se fac presiuni să se schimbe rapid niște lucruri. Tocmai Mercur retrograd va face toată reașezarea în pagina a tuturor lucrurilor de care avem nevoie ca să începem altă viață, poate intrăm într-o altă etapă. Într-adevăr, e ca un puzzle în care fiecare piesă determină următoarea mișcare și până nu avem toate piesele pe masă, nu știm cum o să arate schimbarea care va avea loc din luna mai, când și Marte va intra în domiciliu, unde deja se ară terenul cu aceste eclipse, una cu penumbră, alta totală de soare.

În același timp, Jupiter va intra pentru un an de zile în zodia Gemenilor. Deci, iată tot ce se întâmplă în decursul acestui interval, sunt toate pregătirile pentru ce va urma să se întâmple în cea de-a doua parte a acestui an și să vedem cu ce ne alegem.

Tot la prezentarea astea generală trebuie să zicem și că Marte traversează în tot acest interval zodia Peștilor și acolo se întâlnește, rând pe rând, cu Saturn și cu Venus. Și atunci ele fac niște alăturări de energii, niște colaborări, să zicem, și între oameni, dar și dacă vrem să rezolvăm diverse lucruri, se leagă așa câte ceva. Pare să fie și o acalmie în sfera asta emoțională, dar și niște răbufniri de orgolii, de gelozie. Acestea nu sunt atât de agravante, pentru că există planetele din zodia Taurului, Jupiter și Uranus, care detensionează situația.

Spre finalul intervalului Jupiter va fi în conjuncție cu Uranus, acolo, în zodia Taurului, și promite să aducă ceva neașteptat și bun. Adică toate aceste schimbări înăuntrul nostru lasă niște amprente, niște ecouri, niște umbre, niște urme. Și după aceea, ele pot să ne ajute, rând pe rând, să ne sprijinim pe câte ceva, ca să ieșim cu bine la liman.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - BERBEC

Avem Berbecul, care am spus că va încasa două eclipse, o eclipsă pe 25 martie și trebuie să fie atent la tot ce are legătură cu studiul, cu profesia, că pot să fie dureri de cap, pot să fie și niște accidentări, să zicem da, sperăm că nu. Și în general e bine să aibă grijă de sănătate. Odată, pentru că Marte traversează casa problemelor de sănătate cronică și a 2-a pentru că aici este Soarele și pentru că Mercur va fi de pe 1 aprilie până pe 27, retrograd.

Deci arată toate problemele pe care Berbecul le-a ascuns sub preș, a făcut abstracție de ele, că are treabă, că nu are chef, că las că știe el ș.a.m.d. Dar de data asta nu mai merge așa, pentru că deja sunt prea multe și el trebuie neapărat să țină cont și de el. Astea sunt avertizările, ca să zicem așa.

El primește niște notificări: vezi că Marte e în casa problemelor de sănătate, Mercur e retrograd, Soarele e acolo, eclipsele sunt eclipse, deci cam mult.

Dar totodată, astea sunt pregătirile. Poate că el deja și-a făcut niște programări, nu poate și-a făcut niște programări la medic și atunci se va duce, va vedea despre ce e vorba, primește tratamentul care trebuie și se pregătește. Își pregătește corpul, organismul și sufletul, spiritul ca să intre în perioada cu Marte în Berbec, care va fi din următoarea zodie, a Taurului. Și atunci el va încasa un Marte în zodia lui.

Dar, deocamdată, toate acestea sunt pregătiri fix pentru el. Deci trebuie să țină foarte mare cont de cont de ce se întâmplă cu el, cu sănătatea și să am zis să se mai gândească și la el, nu numai la cei din jur și să îi facă fericiți pe ei. Trebuie să se includă și pe el în cercul ăsta de oameni care îi sunt dragi, ca să zic așa.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - TAUR

Pentru Taur sunt lucruri bune. În primul rând, Jupiter ține cu el, e asul lui din mânecă. Se combină frumos cu Uranus și, de câte ori poate, face aspecte bune cu ce se întâmplă în zodia Peștilor, care e un bun aliat pentru Taur și atunci face relație bună cu Saturn, cu Marte, cu Venus.

Mercur este retrograd în sfera problemelor de sănătate, că e vorba de el, că e vorba de cei din jur. Cineva de care îi pasă Taurului e poate bolnav în perioada asta.

Pe de altă parte trebuie să fie atent la alianțe, adică planetele care sunt în zodia Peștilor reprezintă niște personaje care îi pot fi de ajutor. Pot fi niște asocieri și pe linie profesională, dar și personală.

Dar Soarele din zodia Berbecului și Mercur retrograd arată că niște lucruri se petrec în ascuns și acolo mai sunt niște sabotaje, dar s-ar putea să nu treacă de alianța serioasă din zodia Peștilor, mă gândesc, pentru că Jupiter e marele benefic și e un bun protector și el poate să scape fără să fie afectat, că aia e casa dușmanilor ascunși. Și Mercur dacă e retrograd, nu e multă amabilitate acolo.

Și probleme de sănătate. Am zis, Mercur retrograd acolo și Soarele, dar el poate fructifica tot ce a încercat anul trecut să acumuleze. Aici este apogeul, este ultima suflare, e ultimul act al prezenței lui Jupiter, marele benefic, în zodia Taurului. El vine o dată la 12 ani ca să îl upgradeze pe Taur și trebuie să se întâmple ceva foarte bun. De el depinde să se și petreacă ceva de excepție.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - GEMENI

Pentru Gemenii sunt și lucruri bune pentru care el va fi lăudat, dar vor fi și niște restanțe pe care va trebui să le rezolve, pentru că Mercur este patronul Gemenilor și este retrograd. Asta înseamnă că sunt lucruri pe care nu le-a făcut cum trebuie. Poate e vorba de un act, poate e vorba de școală, de examene, de vorbit în public, postări ș.a.m.d, poate ține ore pe undeva, fie la școală, fie online. Se petrec diverse lucruri care sunt importante pentru Gemeni. Dar pentru că Mercur e retrograd lucrurile nu merg tocmai bine, se poate deteriora aparatura sau diverse alte lucruri sau să nu funcționeze, actele să nu ajungă la timp. Și trebuie să aibă grijă, să fie foarte atent, pentru că toată perioada e cu acest Mercur retrograd și e patronul Gemenilor.

Dar partea bună este că Mercur retrograd ne arată că el trebuie să fie cu totul pus la punct, trebuie să aibă totul în linie dreaptă, ca atunci când Jupiter intră, să aibă pe ce pune mâna în bucătărie, să facă o mâncărică bună.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - RAC

La Rac avem niște schimbări, să vedem dacă sunt în sensul pe care și le-a imaginat el . El are o șansă de a promova în carieră. Tocmai aici, în sfera carieră, sunt două eclipse și atunci el poate trebuie să uite, să renunțe, să abdice de la ceva pe care l-a cultivat până acum și să fie deschis să înceapă ceva nou. Sau poate nu trebuie să facă el asta, poate firma la care lucra dintr-o dată dispare, intră în faliment, se întâmplă ceva. El nu trebuie să pună la suflet, ci trebuie să fie deschis pentru ca acest Marte, care va intra în sfera carieră, să îi aducă pe loc ceva la care poate se pricepe, poate nu s-a gândit, sau poate chiar s-a gândit dar nu avea curaj să încep asta pentru că era deja legat emoțional de alt proiect. În sensul ăsta se pot întâmpla foarte multe lucruri și am zis.

Aceste două eclipse sunt una după alta, cu acest Mercur retrograd și cu combinațiile astea Marte care va trece pe lângă Saturn, asta e o chestie foarte dură, dar și bună în același timp.

Acuma să vedem fiecare cu arsenalul propriu, cum va reuși să gestioneze, să folosească ustensilele astea. Am trusa cu scule și vreau să știu cum să le folosesc ca să-mi iasă ceva ca lumea, nu să stric cu ele. Asta e ideea.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - LEU

La leu, sfera carieră este activată la maximum acum de Jupiter în zona asta profesională. Poate să fie vorba despre școală sau despre apariția pe scena socială, de multe alte lucruri de carieră, de imaginea publică.

Leul poate avea un succes professional, se poate căsători tot așa, că e cu imagine publică, poate să fie auzit, văzut, validat, promovat și să aibă foarte mulți urmăritori pe rețelele de socializare. Dar în principiu e vorba despre carieră și trebuie să fie foarte bun.

Combinația cu Uranus, tot așa, trebuie să fie ceva forte. Și după aceea avem Mercur care este în Berbec și cu acele eclipse cu sfera străinătății. El poate are nevoie de o viză, are nevoie de o prelungire, de un sejur, de un concediu, de pașaport, ceva care are legătură cu deplasările și care poate să fie urgentat, tergiversat, amânat sau rezolvat în cele din urmă, prin mari intervenții.

El se descurcă, are energie, are putere. După aceea trebuie să rezolve ceva cu niște acte de casă, de proprietate, poate are un proces, are niște lucruri de rezolvat și lucrurile nu se rezolvă ușor, dar nu sunt nici imposibile.

După aceea, Jupiter, de aici, din sfera carieră și a imaginii publice, se va muta într-o zonă a relațiilor importante și are de unde să se întâmple ceva bun. Deci se descurcă.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - FECIOARA

Fecioara se descurcă mai greu, pentru că ea e foarte riguroasă și vrea să se întâmple totul la milimetru, la centimă așa, caligrafic totul. Și în cazul ăsta, Marte va traversa toată perioada sfera partenerială. Saturn este deja acolo și atunci înțelegerea, comunicarea și cooperarea, colaborarea cu șefii, cu colegii, cu autoritatea este puțin sincopată. Și Fecioara, care are răbdare, trebuie să aibă și mai multă.

Mercur, care este și patronul Fecioarei, stă într-un loc în care trebuie să rezolve niște probleme cu banii, cu băncile, cu actele de casă, de moștenire ale cuiva. Poate prin procură, trebuie să rezolve niște lucruri ale cuiva, să zicem. Și în general, fiind vorba de acte, trebuie să fie cu toate la zi, să nu fie expirate. Dar va fi un stres, că trebuie să fie singură Feciora, că toate sunt ca lumea, și atunci stres cât cuprinde.

Dar sunt totuși planetele astea din sfera deplasărilor și care îi pot scoate la plimbare, să mai uite să facă mișcare, să schimbe peisajul, anturajul, gândurile, o spălare de gânduri. Asta o să fie ceva foarte bun.

După aceea, Jupiter o să intre în sfera carieră. Așa că, să rabde că după aceea vine raiul, traiul bun.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - BALANȚA

Balanța încasează o eclipsă parțială de lună pe 25 și după aceea o încasează pe cea de-a 2-a cu eclipsă totală de soare în casa partenerială. Odată o încasează în zodia personală și odată o încasează în sfera partenerială. Și atunci poate să fie un foarte bun moment să pună la punct niște lucruri, să vorbească cu șeful, cu managerul, cu autoritatea cu care poate până acum a lăsat să treacă un timp, să lase lucrurile să curgă. Dar acum trebuie să vorbească și să pună la punct o strategie de colaborare, de contract, pentru că nu mai merge așa și asta se va înpâmpla poate în două sau în trei etape.

Poate pe 25, poate pe 8 sau poate când Marte o să intre în zodia Berbecului, atunci lucrurile vor fi și puse pe hârtie. Asta pe 30 aprilie, ziceai tu când am stat noi de vorbă. Poate intră în berbec pe 30 aprilie. După aceea, toată luna mai este cu Marte în zodia Berbecului, care e casa partenerială. De asta zic că în același loc, în trei momente, se petrec cu alte planete niște răscoliri, adică e ca o placă turnantă, odată vine Soarele, odată vine Marte, odată vine Mercur. Și cu aceste ocazii sunt tot atâtea oportunități să rezolve problema contractuală cu un partener de afaceri. Sau poate e vorba de un proces sau poate partenerul de cuplu nu e cel potrivit pentru următoarea etapă în care vom intra.

Cele două eclipse pe care le încasează Balanța o oblige să se trezească și să nu mai lase atât de mult de la ea și să suporte niște lucruri care poate nu sunt bune.

Trebuie să ne gândim așa: Mercur e retrograd și va rezolva problema banilor, pentru că este momentul să ceară banii care pe care îi merită. Să ceară banii, pentru că cel care îi de banii e deja încasa banilor și va pleca de acolo, că e Jupiter în conjuncție cu Uranus.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - SCORPION

Sfera partenerială e bună, în continuare se înțelege bine, e mai comunicativ, se deschide mai mult că el e închis, că n-are el încredere în nimeni. El nu are încredere nimeni, dar știe Jupiter i-a anesteziat puțin ranchiuna și nevoia de răzbunare, că nimeni nu e corect cu el. Și Jupiter l-a făcut un mai bun comunicator.

Combinația asta cu Uranus poate să-i dea un apetit pentru un alt job, e ceva bun. Mercur e într-o casă a serviciului și acolo răscolește niște ape și el se mai gândește dacă să rămână la serviciul ăsta, să nu rămână. Dar nu merge așa cu da sau nu. Vor fi niște schimbări piesă cu piesă, până când se va lămuri dacă e cazul sau nu. Nimeni nu va face o mișcare radicală acum, pentru că nu sunt planetele de așa natură.

El se va bucura de un parteneriat, de o bună înțelegere cu șefii, să zicem, și cu colaboratorii, și cu partenerul de cuplu. Dar de aici încolo îl așteaptă alte lecții de viață, că pe asta se pare că și-a însușit-o. De aici încolo va avea căpătat stabilitate în ceea ce a obținut. Asta va fi cel mai greu, dar el are rezistență, adică are o anduranță bună.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - SĂGETĂTOR

Săgetătorul are în continuare mult de lucru la serviciu, dar merge pe pilot automat. Trebuie să rezolve ceva cu familia, dacă se poate, pot apărea niște răsturnări de situație, pentru că Jupiter, patronul lui, se combină cu Uranus și poate să-i aducă ceva nou, frumos, neașteptat și surprinzător în sensul foarte bun.

După aceea, Saturn nu e prea amabil acolo, în casa în care stă, poate îl pune să mai zugrăvească, să mai facă un open space pe acolo, să lucreze mai mult în bucătărie, să o reamenajeze. Și pentru că Jupiter e în casa mâncării poate face mai multă mâncare, că-i place să facă așa, că e un gurmand.

Mercur vrea să îl păcălească, să îl mintă. Adică cineva din sfera sentimentală vrea să-i vândă lui gogoși. Nu ține figura, o să fie o dezamăgire pentru interlocutor, o să se lămurească repede că e o persoană neserioasă cel care a avut curaj să-l abordeze așa și lucrurile se vor lămuri. Deci este o lecție finală dintr-o partitură de asta romantico-emoțională.

Pentru că după aceea, Jupiter, marele benefic, va intra în casa partenerială și Jupiter trebuie să știe dacă el e cu cine trebuie sau nu și imediat o de afară pe ăla care nu trebuie. Lucrurile sunt foarte alunecoase în perioada asta, dar nu trece nimeni de scanner-ul lui Jupiter.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - CAPRICORN

El trebuie să învețe și mai bine comunicarea, asta trebuia să facă toată viața. Trebuie să învețe comunicare pentru că el e axat prea mult pe muncă și el zice că munca e cea mai importantă și durabilitate a ei.

În sfera sentimentală trebuie să fie acolo o vasodilatație emoțională, pentru că Jupiter asta face și se combină și cu Uranus și el trebuie să simtă mult mai mult și să, dacă e într-o relație să o redescopere, să se reîndrăgostească de aceeași persoană. Acum trebuie să o facă, pentru că după aceea dispare ca în vis această combinație și se mută în Gemeni și face cu totul altceva. Dar acum este șansa Capricornului să atingă ceva în adâncul inimii. Tot acum trebuie să descopere ceva ce-I face mare plăcere pentru că e casa hobby-urilor pe care să le facă cu plăcere, sau acum să descopere ceva ce să-l detensioneze și să îl scoată din toată încrâncenarea lui pentru că el trebuie să fie serios, dar trebuie să fie și jovial, că poate.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - VĂRSĂTOR

Vărsătorul îl are pe Pluton care îl obligă să se transforme de la o zi la alta, milimetru cu milimetru trebuie să-și retransforme toată înfățișarea și tot interiorul, exteriorul, tot ce ține de ființa, toate straturile aurei trebuie schimbate. El acum, în perioada asta, s-ar putea să câștige bani, să-și cheltuiască foarte mul.

Accentul cel mai mare cade pe locuință, că vrea să o recondiționeze, s-o reabiliteze, să o renoveze, să o reamenajeze, sau să se mute pur și simplu. Dar el se poate muta și în alt oraș și în altă țară. Deci se pot întâmpla mult mai multe lucruri decât o simplă renovare sau să schimbe o masă, mobilierul sau instalațiile.

El poate tinde mult mai sus tocmai din cauza acestui Pluton care a intrat în zodia lui și îl obligă să caute și mai mult spațiu în jurul lui, să să fie stăpân pe un spațiu de ăsta nelimitat. Dar o să vedem cu ce se va alege, pentru că el are mari posibilități, întotdeauna a avut și va avea.

Poate avea multe idei de geniu, tocmai pentru că s-ar putea să încaseze niște opreliști, adică să i se pună niște bețe în roate și poate ăsta va fi un bun stimulent să se mobilizeze pe dinăuntru, să funcționeze bine opoziționismul ăsta și să-l oblige să scoată niște idei extra-geniale care să-l facă să câștige noi teritorii în breasla lui sau pe scena socială.

Trebuie să aibă grijă de sănătate, de multe alte lucruri că toate planetele astea care sunt și vor mai ajunge în casa în care locuiește, arată și niște probleme de sănătate, de aia trebuie să aibă grijă și de el.

Horoscop lunar 20 martie – 21 aprilie 2024 - PEȘTI

Peștii au de rezolvat multe lucruri, printre care să conștientizeze niște lucruri foarte serioase. Dacă ei până acum au făcut cam ce le-a plăcut, dintr-o dată li se vor impune niște bariere, niște constrângeri, tocmai ca să îi facă mai concentrați, mai adunați, mai rafinați, mai stăpâni pe ei. De lucrul ăsta se ocupă Saturn, pentru că are de stat multă vreme acolo.

Dar acum vine Marte și impune noi reguli care n-or să fie bine primite de către Pești. Dar faptul că ajunge Venus acolo, faptul că vine și Marte sunt niște combinații care să le dea niște conștientizări celor din Pești. Și, încetul cu încetul, ei vor înțelege care e lecția pe care Saturn a venit să le-o dea.

Combinația Jupiter și cu ce se întâmplă aici, în zodia Peștilor, că tot voleiul ăsta peste fileu se petrece între Pești și Taur, în toată perioada asta despre care vorbim, este un volei peste fileu de mare clasă și poate să aducă un alt nivel spiritual pentru cei din zodia Peștilor și un câștig și în plan concret, poate să-și dorească alt serviciu, vor fi și alți bani și o relație stabilă din punct de vedere sentimental, o căsnicie ca lumea.

