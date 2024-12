Horoscop lunar - Zodia Capricorn, cu Neti Sandu. Ce urmează pentru zodii când Soarele străbate zodia Capricorn

O să vorbim despre Capricorn, cum începe el pe 21 decembrie și ajunge până pe 19 ianuarie ianuarie, atunci când începe Vărsătorul. Trebuie să reținem că noi traversăm trecerea spre anul care vine cu Marte retrograde. Asta e particularitatea, adică avem Soare în Capricorn și în partea opusă, de pe 6 ianuarie, va fi Marte retrograde. El a fost în Rac, a intrat în Leu și din Leu intră din nou în Rac și va sta până pe 24 februarie.

Asta e trăsătura de bază a acestei treceri în zodia Capricorn și sunt niște lucruri pe care atât Capricornul, normal, va trebui să le repare, să le corecteze pe aici pe colo, dar și fiecare dintre noi avem Capricornul într-o casă astrologică și Racul, unde e Marte retrograd, în altă casă astrologică. Și atunci fiecare dintre noi avem de reparat și de luat în seamă câte ceva care ține de zonele acelea pe care trebuie să le corectăm și să aducem îmbunătățirile de care e nevoie, fiecare după cum simte și, vorba aia, dacă n-am făcut asta cât a fost și Mercur retrograd și că ele au mers în paralel, și Mercur retrograd, și Marte retrograd, și Jupiter retrograd, și atunci am rămas cu mai puțin, dar foarte intens.

Horoscop lunar - CAPRICORN

Capricornul începe cu niște probleme care țin de sfera financiară, pe care va trebui să le rezolve și după aceea fix acolo or să apară bani. Asta înseamnă că el, Capricornul, va găsi soluția ca să recupereze banii. Poate cere un împrumut sau o reglare, cum ar veni, de conturi aici, în sfera financiară.

După aceea el va trebui să reaseze relația cu partenerul de cuplu, pentru că acolo au fost niște divergențe de opinie și relația cu șefii probabil a fost deficitară. A trecut un timp, a avut un răgaz de gândire și acuma trebuie o reacomodare. Trebuie să-și schimbe atitudinea și față de partenerul de cuplu, și față de șefi și partenerul de afaceri, poate are loc și un proces și trebuie să vină cu argumente și alte dovezi ș.a.m.d.

Și cam în zona asta se consumă Soarele, care intră o dată pe an în zodia Capricorn, care de data asta îl prinde pe Mercur în parte opusă. Așa arată zodia Capricorn anul ăsta pentru Capricorn, deci are câteva lucuri să-și strice lucrurile. Dacă nu a învățat ce trebuie să facă, acum trebuie multă precauție și odată învățată învățată, lucrurile astea nu se vor mai repeta.

Horoscop lunar - VĂRSĂTOR

Vărsătorul îl are pe Pluton drept far călăuzitor și poate că întreaga atitudine se va schimba la el, până la cea mai mică particulă. Și el candidează la o înaltă spiritualitate, pe care o va căpăta pas cu pas, pentru că va exista o nevoie interioară. Pluton aduce moarte și regenerare, în sensul că renunță la vechile atitudini și la ceea ce cred, la crezuri. Mai bine zis, va reuși să iasă o persoană cu totul și cu totul nouă, proaspătă și frumoasă.

Soarele din Capricorn îi aduce repararea unor traume din trecut, adică o să treacă în revistă niște momente mai puțin plăcute, le va reedita și lucrurile or să meargă mult mai bine.

Venus traversează zodia lui, a Vărsătorului, și o să fie o stare de bine și posibili bani. Bine mai sunt și altele, adică Marte ăsta retrograd să mai aducă niște reparații pe acolo, prin sfera sănătății.

Horoscop lunar - PEȘTI

Pentru Pești avem un Saturn care nu va mai fi retrograd și care îl ajută să progreseze, adică să capete stabilitatea acolo unde el a mers pe nisipuri mișcătoare. Marte vine dintr-o sferă a problemelor de sănătate, că parcă era, parcă nu era, și se lămurește dacă sănătatea e bună și după aceea.

Faptul că Marte retrogradează în Rac, pentru Pești înseamnă rezolvarea unor probleme sentimentale. Adică poate să fie o persoană cu care s-a înțeles bine, dar au existat motive pentru care s-au mai distanțat, dar acum Marte propune o altfel de comunicare și fiecare are de adus o contribuție comună pentru că a relația să meargă, pentru că așa cere Saturn.

Iar Jupiter, care încă e retrograd până în februarie, propune acolo niște modificări în casă, să mai facă niște schimbări și să mai cheltuie niște bani, dar cu măsura.

Horoscop lunar - BERBEC

Berbecul probabil că se va simți cam strâmptorat, pentru că deocamdată, Marte este în Leu, dar retrogradează și nu înțelege de ce partenerul de suflet e foarte răscolit pe dinăuntru și nu mai înțelege nimic. Dar vor exista niște discuții legate de casă. Poate trebuie să cumpere o casă ori să facă unele modificări, să mai construiască un etaj sau să renoveze, să reamenajeze, ori poate sunt probleme care țin de mașina pe care trebuie s-o repare sau să o schimbe.

Și Soarele din Capricorn nu-i aduce Berbecului promovarea la care se aștepta. Probabil i s-au promis niște prime, niște titluri, dar el rămâne cu această neîmplinire.

Dar Soarele ăsta în Capricorn înseamnă totuși o șansă de a face un pas înainte. Însă Marte va face opoziție și atunci mi-e greu să cred că va fi ceva așa de expansiune.

Horoscop lunar - TAUR

Taurul trebuie să rezolve probleme legate de un parteneriat de afaceri. Jupiter retrograd îi oferă niște lecții după care el va ști exact cum să procedeze atunci când vine vorba de o colaborare, un contract și cum și-ar putea spori banii din cont. Asta va afla Taurul după aceea.

Faptul că Marte retrogradează în Rac, pentru Taur o să fie foarte bine, pentru că el se va reacomoda cu grupul. O să facă parte și el dintr-o comunitate care să aducă binele în casele celorlalți. Așa ar trebui să facă. Da, pentru că nici jupiter, nici marte nu vor mai fi retrograde și atunci se vor întâmpla lucrurile pe care le-a început în 2024 și le va finaliza taurul în 2025. Asta se va întâmpla după aceea.

Soarele din Capricorn face un aspect de echilibru către Taur și el o să fie stăpân pe situație. Cam asta ar trebui să reținem.

Horoscop lunar - GEMENI

E anul Gemenilor, cum am tot spus, și va rămâne așa până în iunie. Și pentru că Jupiter e încă retrograd chiar și după ce nu mai suntem în Capricorn, înseamnă că el trebuie să fie atent la resursele pe care le pune în joc, pentru că el poate avea niște colaborări de pe urma cărora să câștige bani. Deocamdată sunt niște cheltuieli poate masive, cum e el obișnuit așa, dar o să știe să facă toate artificiile financiare posibile ca să pună banii la loc și chiar să-i sporească.

După ce Jupiter, care stă în zodia lui și care e marele bancher, bancherul zodiacului, o să își revină la mersul direct o să-i aducă beneficiile la care speră și de care are el nevoie.

Marte tocmai asta face. Se întoarce în casa banilor Gemenilor și îl obligă să regândească acolo politica monetară a lui personală și a familiei. Asta trebuie să facă, pentru că Jupiter îl va învăța intuiția, îi va spune celui din Gemeni cum să facă rost de bani, că el se pricepe. Este sfera afaceri Gemenii și el o să știe cum să sporească banii din cont.

Horoscop lunar - RAC

Pentru Rac am tot spus că este pregătit de fiecare dintre planete pentru anul lui. Și Marte se întoarce din zodia Leului în zodia Racului, unde a încercat să facă curățenie acasă, în familie, la sănătate. Și acum Marte revine ca să facă o ultimă revizuire și să-l pregătească pentru intrarea lui Jupiter. Facem verificarea finală, curățenia generală.

Asta e treaba lui Marte și este foarte importantă treaba lui marte, în special pentru Rac, că acolo are loc acțiunea și în partea opusă va fi Soarele. Dacă are de gând Racul să facă o schimbare, ăsta e un moment foarte bun și trebuie așteptat tot așa luna februarie, adică nu tot ce are el nevoie se va concretiza în răstimpul ăsta, câtă vreme Soarele traversează zodiac Capricorunului, ci trebuie să așteptăm să vedem care va fi verdictul dat de Marte în zodia lui.

De pe 24 februarie Marte nu va mai fi retrograd și va mai avea la dispoziție cam o lună să iasă din zodia Racului. Deci, până la primăvară, Racul va ști ce anume are de făcut.

Horoscop lunar - LEU

Leul a avut și el tranzitul lui Marte în zodia lui. Acum retrogradează Marte și va veni încă o dată în zodia lui. Deci Leul a așteptat o poziție de mărire. Da, a avut ocazia în perioada trecută și acum revine această posibilitate de a străluci în lumina reflectoarelor. Dar înseamnă că el nu a făcut ceva. Vor afla dacă a făcut ce a sugerat marte să facă sau nu. Spre primăvară, Leul va avea încă o posibilitate de a obține un titlu, de a începe lucruri noi, de a se lansa pe o piață și de a deveni lider în domeniul lui. Poate va alege ceva nou, că Marte e deschizător de drumuri și cu el defilăm în perioada asta a începutului de an sau de trimestru, mai bine zis.

Iar Soarele din capricorn aduce, să zicem, niște noutăți pe care el le-ar putea exploata în sfera serviciu. Trebuie să aibă grijă și de sănătate, că Marte a avut probleme cu sănătate de la Marte.

Horoscop lunar - FECIOARA

Fecioara are un moment de stabilitate, pentru că soarele din Capricorn îi oferă un respiro. Saturn din partea opusă nu mai este retrograd și îl pune pe o linie de plutire și de stabilitate și de încredere în sine. Asta e foarte important, pentru că Fecioara e obișnuită cu munca și nu mai vede altceva, Dar de data asta e bine să se îngrijească și de ea, pentru că după aceea marte va ajunge în zodia Fecioarei și va zgândări și dacă găsește ceva în neregulă imediat arată.

e bine că în perioada asta Fecioara a fost ceva mai precaută în relația cu prietenii, cu partenerii de afaceri și-a văzut de treaba ei. A văzut că nu este foarte băgată în seamă și pentru că Jupiter, care e retrograd, nu i-a adus valorizarea de care avea nevoie și era ca o promisiune de credință. Adică, tu fă-ți treaba ta, că tu sigur o să fi recompensat, dar el a văzut că nu-i așa. Dar Jupiter o să vedem dacă va avea această generozitate după ce nu va mai fi retrograde.

Dar Fecioara o să-și vadă în continuare de treabă, că asta știe cel mai bine. Și dacă vine recompensa, foarte bine, dacă nu vine, el va face exact același lucru: va munci.

Horoscop lunar - BALANȚĂ

Aici trebuie spus, așa că s-au lămurit niște lucruri legate de relația de la serviciu, cum trebuie să se poziționeze în mediul profesional. Au fost niște invitații să plece, poate în străinătate sau la alt serviciu sau să colaboreze cu niște oameni din străinătate, dar Marte, pentru că a venit, a plecat și iar o să vină, a lăsat zona puțin neclară pentru Balanță, dar se poate strecura și să mai obțină câte ceva și de la partenerii străini sau să obțină o amânare a plecatului, să zicem, cu treabă sau temporar pe acolo, în străinătate sau prin țară, pe undeva sau în vacanță, că putea să se ducă.

Marte, retrograd acolo, în sfera deplasări, și Jupiter promite și el o reabilitare, dar tot așa și o tergiversare în același timp. Adică e puțin dus cu vorba, nativul din Balanță.

Pentru fiecare dintre noi această perioadă cu planetele retrograde a însemnat o călire a răbdării și în timpul ăsta, când noi nu primeam ce ni s-a promis, ne întrebam și de ce fiecare își va răspunde de ce și vom deveni varianta noastră mai bună.

Horoscop lunar - SCORPION

Scorpionul are tendința să explodeze că vrea să se întâmple ce are el nevoie, asta de la Uranus din partea opusă, și nimeni care el vadă un Scorpion care a explodat. Dar faptul că Soarele e în Capricorn temperează personalitatea Scorpionului și, în același timp, reîntoarcerea lui Marte pe același drum în zodia Racului creează un echilibru de forțe acolo și el o să înțeleagă că ar trebui să acționeze altfel, dacă vrea să obțină un anumit lucru și o să iasă pasiența, dar tot așa, cu răbdare. Nu merge nimic pe repede înainte acum, decât cu un risc enorm, pentru că Marte sta retrograd, nu știi ce poate să scoată din noi.

Ideea e că el o să poată obține niște beneficii și din altă zonă, să primească de la niște rude, de la niște prieteni din țară, din străinătate sau de pe aici, niște oameni cu bunăvoință ori să primească niște ajutoare, dar nu exact când au stability. Planetele retrograde fac să se tergiverseze niște lucruri și totul este să acționeze cu răbdare și cu înțelepciune.

Planetele mici mai aduc schimbare de atmosferă, cât să-l scoată din obsesia de a aștepta să primească acele lucruri. Adică o să se mai ia și cu alte lucruri care să-i facă plăcere și care să aducă beneficii și altora.

Horoscop lunar - SĂGETĂTORUL

Săgetătorul are Soarele în casa banilor și el o să-și gestioneze banii cu cap, pentru că el e bancherul zodiacului. Patronului, e în partea opusă și e încă retrograd, ca să-i dea răstimpul necesar Săgetătorul lui să mai schimbe pe aici, pe colo. Și retrogradarea lui Marte o să-i aducă tot așa o regândire a politicii banilor și totodată vor mai fi și alte lucruri la pachet cu aceste probleme legate de bani, că el trebuie să își regândească bugetul, să vadă ce face și să-și revizuiască lista de prieteni.

Mai are ceva legat de casă de făcut, pentru că Saturn e în casă, e în zodia Peștilor, care e casa în care locuiește și tot speră să facă ceva cu casa. El o să facă, dar tot așa, cu răbdare.

