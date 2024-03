Horoscop lunar pentru Berbec, cu Neti Sandu. Toate problemele ascunse sub preș, scoase la lumină de Mercur retrograd

Avem Berbecul, care va încasa două eclipse, o eclipsă pe 25 martie și trebuie să fie atent la tot ce are legătură cu studiul, cu profesia, că pot să fie dureri de cap, pot să fie și niște accidentări, să zicem da, sperăm că nu. Și în general e bine să aibă grijă de sănătate. Odată, pentru că Marte traversează casa problemelor de sănătate cronică și a 2-a pentru că aici este Soarele și pentru că Mercur va fi de pe 1 aprilie până pe 27, retrograd.

Deci arată toate problemele pe care Berbecul le-a ascuns sub preș, a făcut abstracție de ele, că are treabă, că nu are chef, că las că știe el ș.a.m.d. Dar de data asta nu mai merge așa, pentru că deja sunt prea multe și el trebuie neapărat să țină cont și de el. Astea sunt avertizările, ca să zicem așa.

El primește niște notificări: vezi că Marte e în casa problemelor de sănătate, Mercur e retrograd, Soarele e acolo, eclipsele sunt eclipse, deci cam mult.

Dar totodată, astea sunt pregătirile. Poate că el deja și-a făcut niște programări, nu poate și-a făcut niște programări la medic și atunci se va duce, va vedea despre ce e vorba, primește tratamentul care trebuie și se pregătește. Își pregătește corpul, organismul și sufletul, spiritul ca să intre în perioada cu Marte în Berbec, care va fi din următoarea zodie, a Taurului. Și atunci el va încasa un Marte în zodia lui.

Dar, deocamdată, toate acestea sunt pregătiri fix pentru el. Deci trebuie să țină foarte mare cont de cont de ce se întâmplă cu el, cu sănătatea și să am zis să se mai gândească și la el, nu numai la cei din jur și să îi facă fericiți pe ei. Trebuie să se includă și pe el în cercul ăsta de oameni care îi sunt dragi, ca să zic așa.

