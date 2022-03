Horoscop 9 martie 2022, cu Neti Sandu. Scorpionii își fac planuri de căsătorie

StirilePROTV

Horoscop 9 martie 2022, cu Neti Sandu. O să ne bucurăm de veştile bune, de lucrurile şi oamenii care se-ntorc la noi ca să putem continua o poveste de succes.

Vibraţia zilei este 9 şi o să descoperim dintr-o privire ce ne lipseşte şi cum putem fi fericiţi.



HOROSCOP 9 MARTIE 2022 PEŞTI

Se-anunţă o reuşită, vi se dă câştig de cauză într-o situaţie care v-a ţinut multă vreme încurcaţi. Vă reuşesc iniţiativele c-aveţi inspiraţie, mai e câte cineva care vă susţine şi se luptă pentru voi, să vă meargă bine pentru că vă apreciază.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 BERBEC

Promite să se rezolve o problemă de sănătate şi să vă recăpătaţi robusteţea, să funcţionaţi la parametri înalţi. O să vă puteţi asocia cu nişte oameni ca să-ncepeți o afacere şi să vă lansaţi pe o nouă orbită profesională, de succes şi să vă şi menţineţi acolo, la înălţime.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 TAUR

Se poate să lucraţi într-o nouă formulă şi să vină şi succesul, dar nu din senin, c-aţi muncit pentru el - contează experienţa. O reuşită, un câştig bănesc, o şansă de a vă face cunoscute şi alte calităţi pe care le-aţi ţinut ascune, că aţi lucrat altceva - abia acum aţi schimbat macazul.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 GEMENI

O să primiţi un răspuns, vi se dă ok-ul pentru un proiect care vă poate aduce beneficii cât de curând - e o situaţie favorizantă. Vizita cuiva o să vă binedispună şi o să vă faceţi planuri pentru week-end, c-o să plecaţi într-o excursie, sau pur şi simplu vă vizitaţi.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 RAC

Poate vă interesaţi la banca de un credit, poate chiar v-a fost aprobat şi o să vă faceţi o achiziţie importantă - luaţi casa ori maşina. Se reglează situaţia din sfera învăţământ, chit că e vorba despre copii şi nu despre voi, şi o să achitaţi şi taxele ca să se poată trece la următorul nivel.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 LEU

O să faceţi monetarul să vedeţi dacă v-ajung banii pentru o plecare în excursie la sfârşit de săptămână, să vă destindeţi. Vă puteţi înţelege cu un angajator şi să acceptaţi oferta de lucru, să vă sporiţi veniturile - c-or să fie mai mulţi bani - dar şi munca, o să vedeţi, cât cuprinde.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 FECIOARĂ

Poate vă luaţi un avocat să vă apere drepturile că n-aţi reuşit cu vorbă bună şi nici cu argumente. Apar şi la voi oferte de lucru şi dacă pare să fie una avantajoasă poate vă faceţi curaj să vă duceţi că se cere o schimbare şi poate vor şi bani mai mulţi.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 BALANŢĂ

O să aveţi succes în sfera profesională, tot de-acolo vin şi banii, dacă nu cumva şi din particular, c-o s-aveţi colaborări. O să puneţi în aplicare nişte idei şi să vă implicaţi într-un proiect particular, poate fi un hobby care să vă crească popularitatea, să vorbească în locul vostru.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 SCORPION

Se poate să vă faceţi planuri de căsătorie şi să vă asiguraţi că aveţi unde să staţi, şi dacă nu, vă căutaţi o casă. O reuşită la care vor pune umărul şi câţiva cunoscuţi, şi o să vă redresaţi din punct de vedere financiar că se-anunţa bani în cont.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 SĂGETĂTOR

O să întâlniţi şi voi persoana care să vi se potrivească şi să vă bucuraţi de traiul în doi, deşi vă plăcea să fiţi independenţi. Se apropie un moment bun de relansare şi puteţi profita, din plin, de conjunctură, să vă faceţi noi relaţii ca să intraţi într-o lume diferită, să căpătaţi experienţă.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 CAPRICORN

Vi se oferă ceva nou de lucru, poate fi în paralel cu serviciul şi să vă convină că vor fi nişte bani în plus. Încep să vină banii promişi, să recuperaţi de la datornici care vă tot duceau cu vorba şi o să strângeţi un capital, să aveţi, acolo, o rezervă.

HOROSCOP 9 MARTIE 2022 VĂRSĂTOR

O să vă bucuraţi de revenirea cuiva în viaţa voastră şi o să reparaţi greşelile care v-au dus la separare. O să faceţi o selecţie printre ofertele de muncă şi veţi alege variantă şi bănoasă, dar şi cât mai pe placul vostru, să nu vă solicitie din cale-afară.