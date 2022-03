Horoscop 8 martie 2022, cu Neti Sandu. Balanțele vor construi o relație de durată

Horoscop 8 martie 2022, cu Neti Sandu. O să reglăm aspectul monetar, fiecare la noi în familie, ca să ştim pe ce bani putem conta şi o să-ncercăm să facem şi economii.

Vibraţia zilei este 8 şi avem "magnet" la bani, dar există riscul să cheltuim prea mult.



HOROSCOP 8 MARTIE 2022 PEŞTI

Poate-o să vă ocupaţi de voi, să aveţi un alt regim de viaţă, să alegeţi activităţile care să vă elibereze de stres, revigorante. E momentul ideal să vă reinventaţi şi să ieşiţi la rampă cu ceva nou care să vă reprezinte şi să fie un succes c-aveţi susţinere de sus din cer, pe jupiter.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 BERBEC

E posibil să încasaţi o sumă de bani şi să achitaţi nişte dări că vreţi să scăpaţi de obligaţiile financiare. Se poate să vă alăturaţi unui grup ca să bucuraţi împreună, să dezvoltaţi o afacere care să va-aduca beneficii în viitorul apropiat.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 TAUR

Încep să vi se recunoască nişte merite şi să primiţi bani, sau o numire în funcţie, ori poate ambele. O să vi se ofere şansa de a da drumul unei afaceri care să vă asigure banii suplimentari de care-aveți nevoie şi o să vă implicaţi cu arme şi bagaje să iasă totul ca lumea.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 GEMENI

Se poate să vă pregătiţi de o plecare pe undeva prin ţară, dar se poate să vă aventuraţi şi în afară, că sunt lucruri de interes. E momentul să faceţi şi voi nişte schimbări care să vă facă viaţa mai frumoasă şi o să alegeţi, poate, o nouă meserie, sau o altă disciplină de studiu.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 RAC

O să puteţi legaliza un act şi să daţi drumul unei afaceri particulare c-aveţi multe idei şi strategii de afaceri. O să vă drămuiţi banii încât să v-ajungă pentru o ieşire la sfârşit de săptămână, dar obiectivul major este casa, iar pentru unii dintre voi maşina.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 LEU

O să vă primiţi banii pe care-i aşteptaţi şi lucrurile pe care vi le doriţi n-or să mai aştepte, o să vi le cumpăraţi. Sunt câteva aspecte de pus la punct, să le supuneţi unei analize, să autentificaţi nişte acte la notar, să vă luaţi un avocat care să vă apere, să v-ajute să reintraţi în nişte drepturi.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 FECIOARĂ

Se poate pronunţa un verdict în favoarea voastră şi să câştigaţi acei bani, sau bunurile care fuseseră înstrăinate. Aţi putea bate palma pentru o afacere, se poate să vă duceţi la alt serviciu, sau aici unde sunteţi să prelungiţi un contract de care să fiţi mulţumiţi.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 BALANŢĂ

Sufleteşte, are de unde să vă fie şi mai bine şi să construiţi o relaţie de durată, dacă nu aveţi un companion de viaţă. O să vă ocupaţi de problemele casei, veţi face nişte achiziţii, o să daţi afară lucrurile care vă prisosesc pentru un spaţiu suplimentar.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 SCORPION

E posibil să-ntâlniţi pe cineva care să întruchipeze idealul vostru şi să vă lămuriţi, pe parcurs, că nu v-aţi înşelat. Poate va trebui să reglaţi comunicarea cu anturajul şi să vă asiguraţi că s-a-nţeles exact ce aţi vrut să transmiteţi, ca să nu mai existe echivoc.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 SĂGETĂTOR

Se-anunţă rezultate favorabile la provocările din sfera învăţământ şi o să ardeţi etapele s-ajungeţi în vârf. O să atrageţi nişte fonduri ca să se dezvolte frumos, afacerea voastră şi n-o să vă lăsaţi până n-o s-o duceţi la cel mai înalt nivel.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 CAPRICORN

Îi îndrumaţi pe cei mici la studii, la examene, pot fi lucruri pe care le fac pentru prima dată şi or să aibă nevoie de încurajări. Se lucrează frumos în echipă, o fi un proiect ambiţios şi or să vină şi banii, totul e să păstraţi ritmul c-o să fie de lucru şi la longue.

HOROSCOP 8 MARTIE 2022 VĂRSĂTOR

Se poate să luaţi o decizie referitoare la locuinţă, să vă luaţi alta, sau s-o extindeţi, să puteţi lucra şi de-acasă. Voi sunteţi într-un vârf de formă, poate candidaţi pentru o funcţie, vă pregătiţi de o nouă postură şi care presupune venituri suplimentare.