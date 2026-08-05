Vibrația zilei este 6 și e bine să căutăm echilibrul în toate.

Horoscop 6 august 2026 – LEU

O energie debordantă și o să puteți face tot ce v-ați propus, ba chiar și pe deasupra, că, oricum, programul e încărcat și vreți să duceți la bun sfârșit toate obligațiile. Poate vă mai luați o porție de concediu, ca să eliminați tensiunile, să vă eliberați, că aveți o agendă încărcată.

Horoscop 6 august 2026 – FECIOARĂ

E bine să treceți în revistă actele personale, să vă asigurați că nu au expirat și să le reactualizați, dacă e cazul, ca să nu vă treziți cu restricții. O vizită la medic v-ar pune la adăpost de eventualele neplăceri, de care până acum ați făcut abstracție, că deja constataserăți un disconfort.

Horoscop 6 august 2026 – BALANȚĂ

Invitație la drum, poate fi în interes de serviciu, și să vă și plimbați, să vă aerisiți, cu ocazia asta, să vă întoarceți revigorați și cu treburile de serviciu rezolvate. E rost de câștiguri din particular, poate prindeți niște colaborări care or să vă rotunjească veniturile.

Horoscop 6 august 2026 – SCORPION

Întrevedere cu cineva care vă propune un sejur pe undeva, în străinătate, pare-se, și, dacă mai aveți zile de concediu, o să dați curs invitației. Poate vă invită într-o escapadă turistică o persoană care ține la voi și v-ar face bine să vă duceți împreună.

Horoscop 6 august 2026 – SĂGETĂTOR

E mult de lucru la serviciu, dar aveți nevoie și de puțin răsfăț, să vă duceți la piscină, la spa. În weekend dați o fugă la mare, la munte, ca să vă recreați. E cineva care insistă să fiți împreună la un party și vă duceți mâine, poimâine, în funcție de program.

Horoscop 6 august 2026 – CAPRICORN

O să puteți legaliza niște acte, să primiți undă verde pentru o angajare, să plecați undeva ca să vă distrați, în excursie, în vacanță, undeva departe. O să vă bucurați de suport din partea unor persoane care v-au apreciat eforturile și vă scutesc de niște greutăți.

Horoscop 6 august 2026 – VĂRSĂTOR

E bine să vă faceți curaj să lansați la apă un proiect și or să vi se recunoască niște merite, și poate câștigați un titlu, chiar. Poate faceți cumva să dispară disensiunile din relația cu anturajul, ca să vă înțelegeți, să funcționați bine în echipă.

Horoscop 6 august 2026 – PEȘTI

O confirmare că vi s-a semnat un contract, că v-ați luat un job, că ați făcut o achiziție serioasă, poate ați încheiat niște cursuri, ați primit o validare. E posibil să vă implicați într-o activitate care să vă pună în valoare calitățile ascunse și să intrați în atenția unor oameni sus-puși.

Horoscop 6 august 2026 – BERBEC

Poate ați primit un împrumut sau o fi o datorie rambursată, ori ați câștigat un proces și vi se dă înapoi ce-i al vostru. Se poate să vă asociați cu cineva în vederea unui business și o să vă dați osteneala să faceți treabă bună împreună.

Horoscop 6 august 2026 – TAUR

Ies de undeva niște bani, poate îi scoateți din fondul de rezervă și o să luați ceva pentru casă, pentru ai voștri, o excursie pe undeva. Cineva din străinătate vă propune un business de care să fiți încântați și o să aveți de câștigat ambele părți.

Horoscop 6 august 2026 – GEMENI

E cineva insistent care vrea să începeți o colaborare și poate încropiți un parteneriat care să vă aducă satisfacții materiale. E posibil să vi se dea ceva în plus de lucru la serviciu și să vină de aici bani frumoși, din toamnă încolo.

Horoscop 6 august 2026 – RAC

Pare tentant un parteneriat de afaceri, dar e de văzut cum stați cu restul proiectelor, să nu devină supraîncărcat programul. Sufletește, pare să vă fie mai bine, că ați vorbit deschis cu partenerul de cuplu și relația s-a sudat, e trainică.