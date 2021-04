Horoscop 8 aprilie 2021, cu Neti Sandu. Scorpionii își schimbă mașina

Horoscop 8 aprilie 2021, cu Neti Sandu. Avem tot ce ne trebuie ca să reuşim ce ne-am propus şi să ne fie bine şi sufleteşte.

Vibraţia zilei este opt şi să fim atenţi cu banii să nu-i cheltuim fără cap.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 BERBEC

O să lucraţi şi mai bine în formula de grup şi n-o să mai cadă tot greul pe umerii voştri. Aveţi iniţiative demne de toată lauda şi o să primiţi ajutor din partea unor oameni care vă apreciază şi cred în proiectele voastre.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 TAUR

Vi se plătesc nişte munci în particular, pot fi şi bani din urmă şi să nu vă lăsaţi până n-o să-i primiţi pe toţi. O să negociaţi un contract ca să-l aduceţi la condiţiile voastre, să nu vă combinaţi cu cineva care nu vă inspiră încredere, să nu fie o alegere păguboasă.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 GEMENI

O să daţi zor să mai faceţi treabă, printre picături, acasă, asta ca să aveţi week-endul liber să vă duceţi undeva la odihnă. E un elan constructiv la voi şi o să puneţi toate motoarele în funcţiune ca să fiţi la înălţime, să vă iasă totul la mare artă. Se anunţă câştiguri băneşti.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 RAC

Vi se dă mână liberă să acţionaţi, fie la serviciu, fie în particular şi o să vă puteţi desfăşura şi voi în voie. O să vă bucuraţi de aprecieri din partea celor pentru care aţi muncit şi o să luaţi bani şi poate veţi mai lucra şi la alte proiecte, la un moment dat.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 LEU

Se poate să bateţi palma pentru un proiect cu parteneri străini şi în măsura posibilităţilor să vă şi deplasaţi periodic. Se-anunţă reuşite în plan intelectual şi o să vă daţi examenele, poate ieşiţi la rampă cu vreo lucrare care să fie cartea voastră de vizită şi faceţi impresie bună.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 FECIOARĂ

E cineva care vrea să discutaţi între patru ochi să lămuriţi o chestiune de ordin sentimental să meargă relaţia care o fi la început. O să apelaţi, probabil, la un avocat, un impresar ca să vă reprezinte interesele, că singuri nu puteţi, şi-o s-aveţi sorţi de izbândă să nu vă lăsaţi păgubaşi.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 BALANŢĂ

Se poate să luaţi o decizie referitoare la relaţia de cuplu şi o să vă gândiţi la o locuinţă pe care s-o cumpăraţi sau s-o închiriaţi. O să tot fiţi în vizorul şefilor că e ceva important de lucru, or fi şi nişte schimbări şi o să trebuiască să fiţi fermi pe poziţie.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 SCORPION

Se poate să cereţi un împrumut bancar ca să vă luaţi altă maşină, c-a sosit momentul să o schimbaţi. E posibil să fie o perioadă mai bănoasă pentru voi şi o să vă luaţi diverse şi pentru casa, dar puneţi ceva de-oparte să plecaţi câteva zile şi la vară în vacanţă.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 SĂGETĂTOR

Poate o să reuşiţi să vă sincronizaţi la timpul liber cu partenerul, ca să nu vă simţiţi nici unul, nici celălalt singuri, după serviciu. Se poate să se-ncheie, în sfârşit, o dispută cu un fost angajator şi o să vă vedeţi de restul proiectelor, c-aveţi o perspectivă strălucită şi o să descărcaţi acolo energia.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 CAPRICORN

Poate faceţi un efort financiar să vă luaţi bilete de vacanţă şi să plecaţi fie de Paşte, fie la vară, în concendiu. O să se rezolve o chestiune care ţine de casă şi poate mai faceţi unele achiziţii, ca să simţiţi că vine Paştele, şi să creaţi un plus de confort.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 VĂRSĂTOR

Se-anunţă bani şi o să aveţi cu ce să faceţi şi aprovizionarea en gros şi să luaţi şi cadouri – totul din online. O să vă grupaţi în jurul unei idei pe care-o s-o puneţi în practică, şi-or să aibă de câştigat şi cei din jur, nu numai voi – poate fi un act caritabil.

HOROSCOP 8 APRILIE 2021 PEŞTI

E cineva care se simte atras de voi şi o să vă evaluaţi starea interioară ca să ştiţi ce-i răspundeţi. Veşti de tot felul şi or să vă ia prin surprindere că sunt situaţii din cele de care v-aţi temut, dar o să vă descurati cu emoţiile, că sunteţi căliţi.