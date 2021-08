Horoscop 5 august 2021, prezentat de Neti Sandu. Gemenii au parte de bani care umplu un gol

O să ne mai gândim și la noi, ca să fim buni, zdraveni, să le putem fi celorlalti de ajutor, si restul lucrurilor vor veni de la sine. Vibrația zilei este 5, și s-avem curaj sa ne oferim și nouă un respiro.

HOROSCOP 5 AUGUST LEU

O s-aveţi parte de câştiguri zilele-astea şi o să vă echilibraţi din punct de vedere financiar, poate vă mai luaţi nişte colaborări în plus, după vacanţă. O să adunaţi în jurul vostru nişte oameni ca să vă apucaţi de treabă, c-aveţi un proiect particular.



HOROSCOP 5 AUGUST FECIOARĂ

Aveţi o energie cu care-o să puteţi rezolva o sumedenie de treburi, şi să luaţi şi bani, şi poate-o să vă mai găsiţi şi alte contracte, fie şi pe termen scurt. O să vă-ngrijiti şi de voi, vă compuneţi un alt look şi vă interesaţi şi de sănătate, să nu se acutizeze vreo boală.

HOROSCOP 5 AUGUST BALANŢĂ

E lume care vrea să petreceţi un timp de calitate împreună, să lucraţi la ceva, să vă duceţi pe la nişte evenimente şi să consolidaţi nişte relaţii. Un respiro v-ar salva, ca să nu picaţi luaţi de oboseală, să vă bucuraţi de concediul care o să vină, dar şi de munca pe care-o aveţi de făcut.

HOROSCOP 5 AUGUST SCORPION

Vă sunt răscolite nişte orgolii şi o să faceţi un efort să vă redresaţi, că vreţi să daţi lovitura în afaceri şi dezechilibrul interior va pune beţe-n roate. Se poate să-ncepeți o campanie de promovare – chiar dacă oamenii sunt în concediu, ca şi voi, dealtfel, şi să atrageţi privirile asupra voastră.

HOROSCOP 5 AUGUST SĂGETĂTOR

O să vă-ntâlniţi cu prietenii prin ţară, prin lume, pe undeva, şi o să puneţi la cale nişte evenimente, poate desfăşuraţi nişte activităţi, care vă elimină stresul. Poate fi o zi bănoasă pentru voi şi să daţi o raită prin târg să vă mai luaţi diverse lucruri pentru voi, ca să vă simţiţi bine.

HOROSCOP 5 AUGUST CAPRICORN

Se pare c-o să fiţi convocaţi la o discuţie faţă-n față cu omul iubit care vrea să fiţi de acord cu o decizie – ca să plecaţi, sau să amânaţi o plecare. Se poate să adunaţi nişte bani în cont şi să-i ţineţi acolo, fie pentru concediu, fie ca să vă schimbaţi maşina, să luaţi lucruri noi prin casă.

HOROSCOP 5 AUGUST VĂRSĂTOR

Pe voi or să vă curteze nişte oameni ca să vă implicaţi într-un proiect care să aducă o rază de speranţă în viaţa unora şi o să vă mobilizaţi serios. O ieşire la cafea ar aduce un plus de lumină în viaţa voastră sentimentală şi poate vă-ndreptaţi spre căsătorie.

HOROSCOP 5 AUGUST PEŞTI

Poate pentru c-aveţi mult de lucru o să acceleraţi ritmul şi apoi ştiţi c-o s-aveţi nişte zile libere şi o să vă puteţi odihni că n-o s-o ţineţi tot într-o alergătură. Vi se perindă pe la urechi nişte oferte de colaborare, dar lăsaţi totul la decantat, ca să vedeţi care e pentru voi.

HOROSCOP 5 AUGUST BERBEC

Se poate să faceţi o rezervare la mare, sau la munte, ca să petreceţi câteva zile în doi, ca s-aduceţi un plus de culoare în relaţia de dragoste. Poate v-aţi decis, în sfârşit, să vă faceţi o programare la medic, ca să vă convingeţi că sunteţi sănătoşi tun şi-o să aflaţi dacă-i aşa.

HOROSCOP 5 AUGUST TAUR

Poate plecaţi pe undeva ca să daţi refresh stării emoţionale, să vină inspiraţia, că vă simţiţi secătuiți şi vreţi să vă-ncărcați bateriile. O să mai faceţi una, alta pe-acasă şi va fi un refresh de care-aveți atâta nevoie.

HOROSCOP 5 AUGUST GEMENI

Vă puteţi trezi cu nişte bani care să vă umple un gol, c-aţi tot cheltuit în ultima vreme şi o să vă deplasaţi cu lejeritate, că banii, sunt ca o benzină! Se pare c-o să reactualizaţi nişte acte ca să puteţi pleca în vacanţă, sau ca să va-nscrieți la nişte cursuri, pentru toamnă, poate.

HOROSCOP 5 AUGUST RAC

Veşti bune, bani, poate alegeţi şi o colaborare care v-ar mai condimenta bugetul şi aşa lucrurile se mai aşează la voi, c-aţi obosit tot încercând să le puneţi cap la cap. O să puteţi da cărţile pe față într-o chestiune care ţine de relaţia voastră de cuplu şi o să mergeţi mai departe fără alte probleme.