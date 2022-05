Horoscop 4 mai 2022, cu Neti Sandu. Leii vor recupera niște bani și vor ieși la rampă cu ceva nou

Horoscop 4 mai 2022, cu Neti Sandu. O să ne bucurăm de revederea unor oameni care ne-au lipsit, şi o să ne facem planuri de atacat noi obiective profesionale.

Vibraţia zilei este 4 şi casă şi familia au nevoie de ajutor susţinut din partea noastră.

HOROSCOP 4 MAI 2022 TAUR

Se poate să vă asociaţi cu cineva ca să lucraţi în particular şi-or să vină bani de-acolo, c-aveţi priză la bani în perioada asta. O să reglaţi, cumva, situaţia financiară şi o să strângeţi un capital ca să aveţi pentru concediu, sau pentru restul treburilor legate de amenajarea locuinţei, sau ca să cumpăraţi o casă.

HOROSCOP 4 MAI 2022 GEMENI

Vi se fac oferte de colaborare şi poate e şi un hobby de care să vă ocupaţi în timpul liber ca o să vă reinventaţi daţi refresh total. E animaţie la voi, sunt multe de făcut, dar aveţi energie, şi pricepere şi o să vă implicaţi în tot felul de activităţi care să vă satisfacă nevoia de nou şi diversificat.

HOROSCOP 4 MAI 2022 RAC

E cineva căruia i-oți fi lipsit şi insistă să vă-ntâlniţi - poate mâine vă faceţi timp pentru aşa ceva. Vă pregătiţi de o plecare, fie în concediu, fie cu treburi de serviciu, ca să vă puneţi la punct proiectele, şi se pare că drumuri o să tot faceţi în vara asta.

HOROSCOP 4 MAI 2022 LEU

O să recuperaţi nişte bani şi o s-aveţi cu ce să achitaţi rate, facturi şi alte obligaţii financiare. O să ieşiţi la rampă cu ceva nou care să vă ţină în priză, să găsiţi noi resurse, ca să vă puteţi dezvolta afacerile, că e un moment bun să ţintiţi sus de tot.

HOROSCOP 4 MAI 2022 FECIOARĂ

Relaţia cu partenerul de cuplu traversează o perioadă mai delicată până în iunie, dar cu răbdare o să rămâneţi în echilibru. Vă ocupaţi de situaţia şcolară ca să se-ncheie, cu bine, o etapă poate şi copiilor o să le monitorizaţi note, medii, calificative, să se ajungă, tot cu bine, la finele anului.

HOROSCOP 4 MAI 2022 BALANŢĂ

Se rezolvă o chestiune care ţine de cuplu şi o să vă convingeţi de durabilitatea relaţiei - duce spre căsătorie, sau nu. Vă interesaţi de rate, credite, de o investiţie poate, e ceva care vă preocupa în momentul de față şi poate e vorba despre o mutare, vindeţi o casă, vă luaţi alta.

HOROSCOP 4 MAI 2022 SCORPION

O să puteţi discuta, deschis, cu şefii şi o să le cereţi nişte lucruri care să vă-mbunătățească performanţa la serviciu, că v-au ignorat destul. O să vă tenteze cineva cu un nou job şi o să aveţi de ales - rămâneţi la actualul, sau vor fi mai multe avantaje la următorul şi o să vă daţi acceptul.

HOROSCOP 4 MAI 2022 SĂGETĂTOR

O investiţie în locuinţă ar fi preocuparea acestei perioade, vă mutaţi sau mobilaţi interiorul, renovaţi pe-acolo. Vă cooptează tot felul de persoane care au nevoie de calităţile voastre ca să puneţi pe roate o afacere, sau ca s-o faceţi să meargă şi mai bine.

HOROSCOP 4 MAI 2022 CAPRICORN

Vi se fac promisiuni de condiţii mai bune la serviciu, însă va trebui s-aveţi răbdare ca o să mai dureze, cam o lună şi ceva. O s-aveţi de semnat acte, de rezolvat probleme care ţin de şcoală, de preocupările de grup şi o să fie solicitant, dar sunteţi obişnuiţi.

HOROSCOP 4 MAI 2022 VĂRSĂTOR

Poate v-apucaţi de o renovare, sau poate construiţi o casă, o să fie muncă multă, şi aveţi nevoie de bani şi de răbdare. Se pare c-o să aflaţi ce intenţii are partenerul de cuplu, poate se-apropie momentul în care va avea loc cununia civilă, ori poate cea religioasă, dacă nu cumva or să fie ambele.

HOROSCOP 4 MAI 2022 PEŞTI

O să vă interesaţi de o reamenajare interioară, poate mai cumpăraţi diverse lucruri pentru casa şi o s-o reutilaţi cu aparatura mai performantă. E multă muncă, vi se fac şi nişte oferte de colaborare şi o să vă lăsaţi antrenaţi în tot felul de activităţi care să vă pună în valoare calităţile neexplorate pân-acum.

HOROSCOP 4 MAI 2022 BERBEC

O s-aveţi multe de comunicat - poate în reţelele de socializare, ori apăreţi pe o scenă, ţineţi cursuri, poate şi o s-aveţi succes. Or să vă curteze nişte parteneri de afaceri să luaţi parte la anumite proiecte care vi s-ar potrivi şi de-aici o să luaţi un avânt de zile mari, ca Marele Benefic, Jupiter, o să fie cu voi.