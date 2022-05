Horoscop 3 mai, cu Neti Sandu. Gemenii vor câștiga bani în plus

Avem energie ca să ne putem atinge obiectivele și să ne facem timp și pentru noi, să nu ne lăsăm cuprinși de toate grijile. Vibrația zilei este 3 și comunicarea va desfereca toate lacătele.

Horoscop 3 mai TAUR

Vă reușesc inițiativele și o să faceți progrese la slujbă, la școală și în viața particulară, e momentul vostru de ascensiune. Vă puteți asocia cu cineva care ține pasul cu voi la treabă și o să vă bucurați de un succes pe termen lung, și cu o constanță financiară.

Horoscop 3 mai GEMENI

La voi e momentul recompenselor și o să vă treziți cu un supliment salarial, că ați depășit așteptările șefilor. Or să vă coopteze niște parteneri de afaceri într-o combinație cu care n-o să dați greș că o fi posibilă o finanțare la care visați de multă vreme.

Horoscop 3 mai RAC

Se poate să definitivați niște studii, dați examene, lucrări finale, o să aveți de lucru, nu glumă. Se poate să vă pregătiți de o plecare în weekend, poate v-ați făcut o rezervare în străinătate și o să va mai limpeziți creierii, să vă destindeți.

Horoscop 3 mai LEU

Încă vă mai gândiți la varianta unui împrumut bancar ca să rezolvați niște probleme cu locuința cu mobilatul. E momentul să vă uniți forțele cu ale unor profesioniști și o să ieșiți la rampă cu ceva nou care să vă pună într-o lumina favorabilă și-n această formulă.

Horoscop 3 mai FECIOARĂ

Partenerul de cuplu vă poate fi un excelent suport, dar are și cam multe să vă reproșeze. Poate veți îndrepta aspectele care lasă de dorit. Șefii devin și mai pretențioși, dar nici voi n-o să vă lăsăți mai prejos că exigența voastră e permenentă, așa că n-or să vă prindă cu garda jos.

Horoscop 3 mai BALANȚĂ

O să fie solicitant la serviciu, dar n-o să vă lăsăți cu una cu două, că sunteți pe punctul de a face performanță, să urcați în rang. O să perfectați niște acte că să puteți da avansul pentru o casă, ori pentru o mașină, e ceva scump de cumpărat, poate fi și aparatură de uz casnic și să nimeriți și niște reduceri.

Horoscop 3 mai SCORPION

O să dați drumul proiectelor noi, că ați așteptat o finanțare, care în sfârșit a sosit și or să vă iasă pasientele de-aici încolo. O să regândiți politica monetară a familiei și să vedeți ce vă puteți cumpără și ce nu, că vreți să v-ajungă banii, și pentru concediu, să vă mai și odihniți.

Horoscop 3 mai SĂGETĂTOR

Vă caută cineva care își va cere, probabil, scuze că n-a putut veni de Paște, și încearca să compenseze, să se achite, onorabil. Se mai găsește câte ceva de lucru pe acasă și o să mai cheltuiți și niște bani că să schimbați mobilă, aparatură, că vouă vă plac noutățile.

Horoscop 3 mai CAPRICORN

E posibil să luați niște bani în plus de la serviciu poate pentru că munciți dublu, cel puțin în perioada asta. V-au rămas cam multe treburi de rezolvat și o să dați zor să încheiati cu bine și la serviciu și la școală și în plan personal tot ce v-ați propus.

Horoscop 3 mai VĂRSĂTOR

O să vă gășiți un hobby care să umple, frumos, timpul, să vă destindă și se poate să vă ajute să câștigați și bani. O să descoperiți o sursă de bani și veți reuși să faceți față cheltuielilor, ba chiar să mai comandați și niște lucruri urile pentru casă, pentru familie.

Horoscop 3 mai PEȘTI

O să aveți de plătit taxe, impozite, să perfectați niște acte la notar, ori să semnați un contract de vânzare-cumpărare. Aveți o agenda încărcată și o să va drămuiți timpul că să v-ajungă să dați gata toate obligațiile ca să vină și succesul și să vă primiți banii la timp.

Horoscop 3 mai BERBEC

Poate vă organizați altfel - în formulă de grup ca să vă asigurați succesul, la slujba, sau în particular. O să reactualizați acte, buletin, pașaport, legitimații, abonament, carduri, poate fi și situația școlară de care trebuie să vă ocupați.