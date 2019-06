Horoscop 28 iunie 2019 prezentat de Neti Sandu. Leii primesc o invitaţie care îi emoţionează mult

O zi cu surprize. Primim răspunsuri, dăm drumul proiectelor noi şi o să facem progrese pe mai multe planuri, totul e să fim consecvenţi. Vibraţia zilei este 1 şi e tocmai bun momentul pentru noi începuturi.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 RAC

Se poate s-aveți parte de niște întâlniri surpriză şi să aflaţi nişte veşti care să vă influențeze deciziile care țin de profesie, de o situaţie contractuală. O să fiţi de acord s-o porniţi la drum, ca să staţi mai multe zile într-o staţiune de agrement, poate de dragul copiilor.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 LEU

Invitaţie la un eveniment care o să vă aducă în centrul atenţiei şi o să strângeţi nişte oameni valoroşi în jurul vostru, o să lărgiţi grupul de prieteni. Poate va invita cineva la o cină în doi sau o excursie în doi şi o să aflaţi dacă sentimentele sunt reciproce.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 FECIOARĂ

O să puteţi da o fugă la nişte rude sau prieteni care locuiesc în alta localitate şi să luaţi în discuţie şi o chestiune care ţine de o casă, un teren, de familie. E ceva de sărbătorit cu grupul de prieteni şi vă puteţi duce şi la malul mării, să fie altceva, într-un peisaj diferit

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 BALANŢA

Se pare că o să vă lăsaţi antrenaţi de un grup de tineri şi să aveţi diferite activităţi care să vă remonteze, să căpătaţi o stare de spirit şi mai bună. O să vă implicaţi în pregătirea unui eveniment care vă poate avea protagonişti şi pe voi şi o să fie emoţii constructive.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 SCORPION

E posibil sa revina cineva cu o oferta de colaborare, in speranta ca v-ati hotarat s-o acceptati si daca nu, s-o ia de la capat sa va convinga. E cineva care vrea sa formati un cuplu si care nu vrea nici macar sa va schimbe, va ia asa cum sunteti.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 SĂGETĂTOR

E mai multa lume care vrea sa va vada si o sa va faceti timp zilele-astea sa iesiti la plimbare, la un picnic, sa schimbati impresii. E rost de plimbare, poate va scot prietenii pe undeva si n-o sa ziceti nu.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 CAPRICORN

O sa puteti obtine avize favorabile, sa castigati un proces si sa primiti inapoi ce-i al vostru, sa vi se faca dreptate - in sfarsit. O atmosfera mai calda la slujba, poate lucrati la ceva care va place si-o sa castigati si bani in plus.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 VĂRSĂTOR

Poate aflati, intamplator, ceva despre o casa pusa in vanzare si care-o sa vi se para convenabila ca pret si sa vreti s-o cumparati. O s-aveti un anturaj tanar cu care-o sa calatoriti prin tara zilele - astea si sa va placa compania acestor persoane.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 PEŞTI

O sa redescoperiti o preocupare de timp liber care sa va creeze o stare de spirit deosebita, si sa va ofere inspiratie, sa va imbunatateasca simtitor calitatea muncii. Se poate sa va invite cineva intr-o excursie, fie si de-o zi si sa va duceti pentru c-o sa fie sarmanta persoana.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 BERBEC

Poate va faceti timp sa practicati un sport, ii luati si pe copii, nepoti si o sa fie si mai antrenant, va duceti si la vreun concert in aer liber. E posibil sa va scoata cineva la o cafea dupa ce v-oti fi cunoscut in retelele de socializare si o sa vedeti daca exista atractie, compatibilitate.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 TAUR

O sa vi se multumeasca in vreun fel pentru un ajutor oferit benevol, cu draga inima si poate primiti un cadou, vreo invitatie in primul rand la un spectacol, un concert. O aparitie surpriza, apare acea persoana care v-a aprins imaginatia si care poate fi partenerul vostru pe viata.

HOROSCOP 28 IUNIE 2019 GEMENI

Se poate sa plecati intr-o drumetie, chiar si maine, sunt niste prieteni cu care urmeaza sa va intalniti la destinatie - poate e o ceremonie. Se anunta note bune la examen, interviuri, si o sa fie succes in plan intelectual.